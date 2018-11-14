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15:39 (мск), источник: Daily Storm

Путин и Медведев снова одновременно покинут Россию

Президент и премьер посетят Турцию и Вьетнам 18—19 ноября.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 ноября в Стамбуле. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 18—19 ноября совершит рабочую поездку во Вьетнам, где у него состоятся встречи с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, в также президентом Нгуен Фу Чонгом. Лидеры России таким образом снова будут одновременно отсутствовать в РФ. В середине ноября Путин отправился в Сингапур, и в это время Медведев поехал в Палермо, где проходит международная конференции по ливийской проблеме.

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Точная дата командировки Путина в Турцию опубликована на официальном сайте пресс-службы Кремля. В Стамбуле Путин обсудит с Эрдоганом актуальные проблемы двусторонних отношений и примет участие в торжественной церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» с помощью систем видеосвязи.

Планы Медведева посетить Вьетнам в конце ноября (в одно время с визитом Путина в Стамбул) ТАСС подтвердил источник в пресс-службе премьера. В Ханое премьер намерен обсудить с руководством республики круг вопросов, связанных с развитием торговых отношений между РФ и Вьетнамом.

Сотрудники протоколов Путина и Медведева всегда стараются составить графики лидеров страны таким образом, чтобы они не покидали Россию одновременно, рассказал журналистам 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом «какой-то четкой установки о недопустимости [для сотрудников протокола]» одновременного отсутствия президента и премьера в стране нет, отметил Песков.

На вопрос, кто управляет Россией в отсутствии президента и премьера, пресс-секретарь главы государства сказал, что «современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые», позволяют Путину и Медведеву исполнять свои обязанности.

В середине ноября Владимир Путин находится с визитом в Сингапуре, где проходит саммит стан — участниц АСЕН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Дмитрий Медведев участвует в международной конференции по ливийскому урегулированию, которая проходит в итальянском Палермо.

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