В Украинской православной церкви произошел раскол

За неделю до проведения собора новой Православной поместной церкви Украины (ППЦУ), назначенного на 21 ноября, в епископате Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) произошел раскол. По словам собеседников «Ъ» в руководстве УПЦ, раскол спровоцировало вчерашнее решение собора УПЦ, прервавшего евхаристическое общение с Константинополем и запретившего архиереям встречаться с президентом Украины Петром Порошенко.

Как заявили «Ъ» архиереи УПЦ, «встреча президента Украины с епископатом УПЦ состоялась вопреки воле главы УПЦ митрополита Онуфрия». «На встречу прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон. У последнего были доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык, — рассказал собеседник “Ъ”.— То есть фактически встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ состоялась. Она предварила назначенный на 21 ноября собор ППЦУ».

По словам архиереев, их возмутили ошибки, имеющиеся в решении собора, и то давление, под которым оно принималось.

«Текст не соответствует церковному духу и канонам. Там говорится, что соборы не ходили на поклоны к императорам. Но с первого класса семинарии мы знаем, что все Вселенские соборы собирались императорами, то есть светской властью. Еще одна ошибка: УПЦ называет себя автокефальной, а это не так. Также в решении говорится, что все церкви создавались не расколом, а покаянием. Но все церкви создавались в итоге самопровозглашения и узаконенного раскола», — заявили «Ъ» представители УПЦ.

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По словам владык, их заставили подписать этот документ, от визирования отказался митрополит Симеон, но «остальные в душе не поддержали решение предстоятеля УПЦ и поддались давлению». «Некоторые из нас уже начинают поминать за службой Константинопольского патриарха. Мы считаем, что вчерашнее решение собора УПЦ — начало ее конца как единой структуры. С настоящего момента епископы разделены на группы, и единства больше нет», — заявили «Ъ» в УПЦ.

Также владыки заявили «Ъ» о том, что раскол идет по нескольким линиям. «Позиция братии не совпадает с мнением наместников. Позиция главы УПЦ не совпадает с позицией епископата. Раскол идет по этой линии. Часть епископата заявляет, что разрыв евхаристического общения с Константинополем является антиканоническим, они не хотят участвовать в этой странице церковной истории», — заявили собеседники «Ъ».

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В то же время украинские церковные канонисты заявили «Ъ», что решения собора УПЦ являются канонически неграмотными. «Ситуацию могла бы спасти созванная УПЦ конференция ученых-канонистов с мировыми именами, так как все вопросы находятся в поле канонического права, кафедры и специалисты есть при большинстве европейских университетов. Но УПЦ этот процесс не инициировала», — отмечают собеседники «Ъ».

В итоге, по мнению собеседников «Ъ» среди архиереев УПЦ, «собор ППЦУ 21 ноября состоится»: «По договоренности с президентом Украины голосование епископата будет проходить по доверенностям. Митрополит Симеон прибудет на собор ориентировочно с 15 доверенностями, и это никто не сможет опротестовать, потому что это будут реальные голоса архиереев. Мы считаем, что своим решением Константинополь распустил все церковные юрисдикции, которые были на Украине. Теперь новую церковную единицу будут создавать на соборе ППЦУ». «Каждый епископ волен голосовать и переходить, куда хочет. Это принцип соборности, действующий с IV века. И сейчас мы будем действовать согласно ему и станем руководствоваться им», — отметили собеседники «Ъ» в УПЦ.

На Украине действуют три православные церкви. УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью на территории Украины. УПЦ КП во главе с патриархом Филаретом, отколовшаяся от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, а ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. Украинская автокефальная церковь (УАПЦ) создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

В пресс-службе УПЦ ситуацию не комментируют и рекомендуют читать решения Синода УПЦ, в котором говорится, что «решения Священного синода Константинопольского патриархата являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы», а также заявляется, что Константинопольский патриархат — раскольнический, а его действия — «антиканоничны».

Янина Соколовская, Киев