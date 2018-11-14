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17:10 (мск), источник: Ведомости

Чубайс поддержал бойкот форума в Давосе

По его мнению, организаторы форума нарушают базовые принципы рыночных отношений.

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Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс поддержит бойкот экономического форума в Давосе российскими участниками, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями. Это нарушение основополагающих рыночных принципов со стороны форума, написал Чубайс в Facebook.

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 нобяря, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.

Чубайс написал, что поддерживает жесткую позицию премьера: Давосский форум по сути солидаризируется с решениями, отвергающим принцип неприкосновенности частной собственности.

«Недавние санкционные решения в отношении Олега Дерипаска и Виктора Вексельберга прямо нарушают этот принцип. По-сути, там речь идет о попытке национализации частной собственности. Мало того, в случае Вексельберга нарушен и еще один, не менее важный принцип презумпции невиновности (одним из оснований для решения называется незавершенное уголовное дело, по которому никакие суды не выносили никаких приговоров). Солидарность с решением, отвергающим принцип священности частной собственности и презумпции невиновности — серьезная ошибка», — объяснил Чубайс.

Новость
Россия может впервые бойкотировать форум в Давосе

Дерипаска, Вексельберг и Костин в апреле этого года попали под санкции США, которые предусматривают для попавших в черный список замораживание активов и запрет американским гражданам вести с ними дела.

Официальные представители России регулярно участвуют в Давосском форуме с 1992 года, сам Чубайс посещал форум более 25 раз. Российские делегации, как правило, возглавляют председатель правительства, первый вице-премьер или вице-премьер. В 2008 г. делегацию возглавил Медведев, на тот момент первый вице-премьер, в 2009 г. в Давос отправился председатель правительства Владимир Путин. В 2011 г. в Давосском форуме впервые принял участие президент России — тогда кресло главы государства занимал Медведев. В 2013 г. Медведев вновь возглавлял российскую делегацию — уже как премьер. После этого ни глава государства, ни председатель правительства России не посещали Давос.

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По данным FT, юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум не было, но организаторы передумали звать их в Давос из-за давления Вашингтона. Кроме того, международные организации в целом стали очень осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков, писала FT. Юрист, работающий с одним из трех россиян, пояснял «Ведомостям», что организаторы форума боятся попасть под вторичные санкции США, если примут оплату за участие в форуме от фигурантов таких списков.

Форум в Давосе в 2019 году пройдет 22—25 января.

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