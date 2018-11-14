Чубайс поддержал бойкот форума в Давосе
По его мнению, организаторы форума нарушают базовые принципы рыночных отношений.
По его мнению, организаторы форума нарушают базовые принципы рыночных отношений.
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс поддержит бойкот экономического форума в Давосе российскими участниками, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями. Это нарушение основополагающих рыночных принципов со стороны форума, написал Чубайс в Facebook.
На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 нобяря, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.
«Недавние санкционные решения в отношении Олега Дерипаска и Виктора Вексельберга прямо нарушают этот принцип.
Дерипаска, Вексельберг и Костин в апреле этого года попали под санкции США, которые предусматривают для попавших в черный список замораживание активов и запрет американским гражданам вести с ними дела.
Официальные представители России регулярно участвуют в Давосском форуме с 1992 года, сам Чубайс посещал форум более 25 раз. Российские делегации, как правило, возглавляют председатель правительства, первый
По данным FT, юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум не было, но организаторы передумали звать их в Давос
Форум в Давосе в 2019 году пройдет