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19:52 (мск), источник: Интерфакс

Конституционный суд проверит соглашение о границе между Ингушетией и Чечней

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Открытое заседание назначено на 27 ноября.

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Источник: Reuters

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.

«Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года», — сообщила в среду пресс-служба КС.

Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

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14 ноября в КС также поступило обращение депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, которые доводят до суда свою позицию в связи с запросом Евкурова. Указанное заявление не направлено на инициирование новых судебных производств, говорится в сообщении суда.

Евкуров отправил запрос в КС после того, как Конституционный суд Ингушетии признал закон, подписанный 4 октября 2018 года, не соответствующим основному закону республики.

Евкуров тогда заявил, что закон может проверять только Конституционный суд РФ.

Договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней подписали 26 сентября Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров. Граница не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

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