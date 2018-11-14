Конституционный суд проверит соглашение о границе между Ингушетией и Чечней

Источник: Reuters

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.

«Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года», — сообщила в среду пресс-служба КС.

Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин.

Читайте также В Кремле сообщили, что следят за спором между Чечней и Ингушетией

14 ноября в КС также поступило обращение депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, которые доводят до суда свою позицию в связи с запросом Евкурова. Указанное заявление не направлено на инициирование новых судебных производств, говорится в сообщении суда.

Евкуров отправил запрос в КС после того, как Конституционный суд Ингушетии признал закон, подписанный 4 октября 2018 года, не соответствующим основному закону республики.

Евкуров тогда заявил, что закон может проверять только Конституционный суд РФ.