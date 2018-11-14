Конституционный суд проверит соглашение о границе между Ингушетией и Чечней
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Открытое заседание назначено на 27 ноября.
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Открытое заседание назначено на 27 ноября.
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии
«Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года», — сообщила в среду
14 ноября в КС также поступило обращение депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, которые доводят до суда свою позицию в связи с запросом Евкурова. Указанное заявление не направлено на инициирование новых судебных производств, говорится в сообщении суда.
Евкуров отправил запрос в КС после того, как Конституционный суд Ингушетии признал закон, подписанный 4 октября 2018 года, не соответствующим основному закону республики.
Договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней подписали 26 сентября