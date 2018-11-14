Дело о $3 млрд: Россия подала апелляцию по делу о долге Украины

Источник: AP 2018

«26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы Российской Федерации, как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины», — говорится в сообщении.

Ожидается, что рассмотрение апелляции в суде состоится не ранее июня 2019 года.

Взятка Януковичу или суверенный кредит

Напомним, Россия купила украинские облигации в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния. Президентом Украины на тот момент был Виктор Янукович. После его ухода с поста главы государства новые власти предложили Москве реструктуризировать заем вместе с обязательствами перед частными кредиторами, однако Россия настаивала на том, что этот госдолг должен быть погашен.

Тогда же совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным — это означает, что обязательства по выплате несет государство-заемщик. И должно заплатить. Однако Киев наложил мораторий на выплаты по займу.

По версии Киева, данные Москвой деньги являлись «взяткой Януковичу», превышающей порог по госзайму.

К тому же утверждалось, что Янукович получил эти деньги с одобрения Кремля за то, что отказался от ассоциации Украины с Евросоюзом.

Позднее президент Украины Петр Порошенко приводил еще один довод, почему Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд. По его словам, экс-президент страны Виктор Янукович вывез эти деньги за границу.

Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей. Петр Порошенко президент Украины

Но бывший премьер Украины Николай Азаров назвал «бредовыми» заявления властей страны о том, что $3 млрд которые были выданы Россией как займ во время правления Януковича, были взяткой за отказ от соглашения по ассоциации с ЕС.

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«Порошенко за четыре года так и не сумел доказать, как ни силился, что эти три миллиарда были потрачены нецелевым образом. Все они поступили в казну Украины, будучи израсходованы в соответствии с бюджетными целями», — сказал Азаров.

Доводы Киева в России также посчитали несерьезными и в начале 2016 года Россия стала инициатором судебного разбирательства, подав иск в Высокий суд Лондона. Цель иска — истребовать долг.

Остался последний аргумент

И в прошлом году решение суда было вынесено в пользу России. Судья Уильям Блэр заявлял о том, что Украина не предоставила никаких аргументов в свою пользу.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — комментировал Минфин России по итогам это судебного решения.

Однако Киев заявил о несогласии с этим решением и впоследствии подал апелляцию на это решение.

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При этом апелляционный суд Англии отправил иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд на новое рассмотрение, пообещав урегулировать спор уже в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, как рассматривал ранее судья Уильям Блэр. При этом рассмотрение дела проходило с учетом всех политических моментов.

Апелляционная инстанция, как и Высокий суд Лондона, отклонила почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, однако признала один из аргументов заслуживающим внимания. А именно тот, что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России.

Украинская сторона теперь ссылается на то, что в соответствии с английским правом «принуждение» является аргументом для отказа от выплаты долга.

Решение Верховного суда после рассмотрения кассационной жалобы со стороны России будет окончательным. В случае если оно будет положительным для России, Украина лишится возможности его обжаловать.