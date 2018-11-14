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21:27 (мск), источник: РИА Новости

В НАТО назвали создание помех работе GPS опасным и безответственным

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. НАТО считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется в гражданских целях и повышает свои возможности в связи с вызовами в сфере радиоэлектронной безопасности, говорится в заявлении альянса в среду.

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«С учетом гражданского использования GPS создание помех такого рода опасно и безответственно», — говорится в заявлении, распространенном в среду в Брюсселе.

Согласно сообщению, «Норвегия определила, что Россия несет ответственность за создание во время учений Trident Juncture помех сигналам GPS c Кольского полуострова», а «Финляндия выразила обеспокоенность по поводу возможного создания помех в Лапландии».

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«В целом мы видим, что кибератаки и радиоэлектронная борьба применяются с большей частотой и серьезностью. НАТО очень серьезно относится к этим вопросам, и мы повышаем нашу способность решать эти проблемы, чтобы обеспечивать безопасность граждан», — отмечается в нем.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не стал комментировать детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии, отметив лишь, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усилили свои возможности в этой сфере.

Учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Издание YLE сообщило 9 ноября, что аэронавигационные службы Финляндии опубликовали предупреждение о нестабильной работе GPS на севере страны 6 и 7 ноября. Журналисты YLE связали данное оповещение с распространенным ранее предупреждением в Норвегии и упомянули о том, что якобы официальные лица Норвегии предположили, что за нарушениями работы GPS стоит Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что «сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах», но, как правило, «эти обвинения не имеют под собой оснований».

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