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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Британское правительство утвердило проект соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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Источник: Reuters

«Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», — сказала Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.

Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего «развода». Чтобы «сделка» состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте.

Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.

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