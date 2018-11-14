Британское правительство утвердило проект соглашения по Brexit
ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.
ЛОНДОН, 14 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.
«Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», — сказала Мэй, выступая у здания резиденции на
Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего «развода». Чтобы «сделка» состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте.
Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.