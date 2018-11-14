Британское правительство утвердило проект соглашения по Brexit

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«Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», — сказала Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.

Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего «развода». Чтобы «сделка» состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте.