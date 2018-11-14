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23:20 (мск), источник: ТАСС

AP: Франция закрыла дело об исчезновении экс-главы Интерпола

ТАСС, 14 ноября. Французские власти закрыли дело об исчезновения бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

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Мэн Хунвэй отбыл в Китай из Франции 29 сентября и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.

По данным агентства, французские следователи не нашли подтверждения слов супруги экс-главы Интерпола об угрозах, а также доказательств того, что в отношении Мэн Хунвэя на территории Франции было совершено какое-либо преступление, в связи с чем дело было закрыто.

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