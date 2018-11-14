AP: Франция закрыла дело об исчезновении экс-главы Интерпола

Мэн Хунвэй отбыл в Китай из Франции 29 сентября и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его пропажей без вести. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. После этого его жена Грэйс Мэн сообщила об угрозах в ее адрес и выразила сомнение в том, что ее муж жив.