Макрон заявил, что Франция — не вассал США

Источник: РИА Новости

«США — это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником — это не значит быть вассалом», — сказал Макрон в эфире телеканала TF1, комментируя идею о создании европейской армии.

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«США — наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан», — добавил он.

По словам Макрона, необходимо быть независимыми, в том числе в области кибербезопасности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих — на земле, на море, в воздухе и космосе.

«И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо», — подчеркнул французский лидер.