Макрон заявил, что Франция — не вассал США
ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. США и Франция являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. США и Франция являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«США — это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником — это не значит быть вассалом», — сказал Макрон в эфире телеканала TF1, комментируя идею о создании европейской армии.
«США — наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан», — добавил он.
По словам Макрона, необходимо быть независимыми, в том числе в области кибербезопасности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих — на земле, на море, в воздухе и космосе.
«И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо», — подчеркнул французский лидер.
Ранее Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.