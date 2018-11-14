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23:41 (мск), источник: РИА Новости

Макрон заявил, что Франция — не вассал США

ПАРИЖ, 14 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. США и Франция являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

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Источник: РИА Новости

«США — это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником — это не значит быть вассалом», — сказал Макрон в эфире телеканала TF1, комментируя идею о создании европейской армии.

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«США — наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан», — добавил он.

По словам Макрона, необходимо быть независимыми, в том числе в области кибербезопасности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих — на земле, на море, в воздухе и космосе.

«И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.

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