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00:29 (мск), источник: ТАСС

МИД ФРГ призвал Украину удалить сайт «Миротворец» в связи с внесением в его базу Шредера

ТАСС, 15 ноября. Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец».

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Источник: AP 2018

«Мы со всей прямотой осуждаем этот список, — цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. — В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас».

Как утверждает агентство, причиной внесения экс-канцлера в базу могло стать его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Скандальный украинский сайт «Миротворец» 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «манипуляции общественно значимой информацией» и «антиукраинской пропаганде».

Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании «Роснефть» и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа.

«Миротворец» позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка «Миротворца» украинские пограничники отказываются пускать в страну.

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