МИД ФРГ призвал Украину удалить сайт «Миротворец» в связи с внесением в его базу Шредера

Источник: AP 2018

«Мы со всей прямотой осуждаем этот список, — цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. — В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас».

Как утверждает агентство, причиной внесения экс-канцлера в базу могло стать его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Скандальный украинский сайт «Миротворец» 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «манипуляции общественно значимой информацией» и «антиукраинской пропаганде».

Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании «Роснефть» и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа.