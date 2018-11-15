МИД ФРГ призвал Украину удалить сайт «Миротворец» в связи с внесением в его базу Шредера
ТАСС, 15 ноября. Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец».
ТАСС, 15 ноября. Берлин выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец».
«Мы со всей прямотой осуждаем этот список, — цитирует агентство DPA
Скандальный украинский сайт «Миротворец» 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «манипуляции общественно значимой информацией» и «антиукраинской пропаганде».
Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 — 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании «Роснефть» и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — владельца и оператора трубопровода «Северный поток», по которому в Германию идут поставки российского газа.
«Миротворец» позиционирует себя как база данных, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по