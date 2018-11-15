Правительство Великобритании опубликовало проект соглашения по Brexit

Он полностью опубликован на сайте кабинета министров страны.

Всего в документе содержится 585 страниц. Основные положения затрагивают финансовые выплаты, права граждан Великобритании в Евросоюзе, возможный вариант продления переходного периода до 1 июля 2020 г., ограничения доступа Лондона к европейским финансовым рынкам, таможенный режим между Северной Ирландией и Ирландией.

Перед подписанием соглашение по Brexit рассмотрят юристы, отмечается на сайте британского правительства. Там же отмечается, что из-за этого в документе могут измениться номера статей и юридическая терминология. Правительство Великобритании пообещало также выложить позже окончательный вариант соглашения.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом о Brexit. Обсуждение длилось пять часов. Мэй назвала этот проект соглашения «лучшим, какой только мог быть».