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03:12 (мск), источник: Ведомости

Правительство Великобритании опубликовало проект соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с правительством предварительный вариант проекта соглашения по Brexit.

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Он полностью опубликован на сайте кабинета министров страны.

Всего в документе содержится 585 страниц. Основные положения затрагивают финансовые выплаты, права граждан Великобритании в Евросоюзе, возможный вариант продления переходного периода до 1 июля 2020 г., ограничения доступа Лондона к европейским финансовым рынкам, таможенный режим между Северной Ирландией и Ирландией.

Перед подписанием соглашение по Brexit рассмотрят юристы, отмечается на сайте британского правительства. Там же отмечается, что из-за этого в документе могут измениться номера статей и юридическая терминология. Правительство Великобритании пообещало также выложить позже окончательный вариант соглашения.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом о Brexit. Обсуждение длилось пять часов. Мэй назвала этот проект соглашения «лучшим, какой только мог быть».

Brexit — выход Великобритании из Евросоюза. Референдум о принятии этого решения прошел в 2016 г. Процесс отделения Соединенного Королевства должен завершиться 29 марта 2019 г.

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