Fox News поддержал иск CNN против администрации Трампа

Источник: AP 2018

«Fox News поддерживает CNN в законной попытке телеканала вернуть аккредитацию в Белом доме своему журналисту», — говорится в заявлении главы Fox News Джея Уоллеса.

По его словам, «допуски Секретной службы США для работы в Белом доме никогда не должны применяться в качестве оружия». Он отметил, что Fox News не может «закрыть глаза на враждебный тон», исходящий со стороны президента США. Уоллес также подчеркнул, что выступает за свободу прессы.

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Fox News, в отличие от CNN, считается телеканалом, который поддерживает политиков-консерваторов, Республиканскую партию США, а также самого Трампа — нынешний американский лидер неоднократно давал интервью именно Fox News.

Федеральный суд США в среду проводит слушания по иску, поданному телеканалом CNN против президента страны и ряда высокопоставленных сотрудников администрации.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергла обвинения со стороны CNN, заявив, что они сделаны, чтобы «привлечь внимание» и пообещала «решительно защищаться» против этого иска.

Помимо Трампа, ответчиками выступают пресс-секретарь президента Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Акосты.