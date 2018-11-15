Fox News поддержал иск CNN против администрации Трампа

«Fox News поддерживает CNN в законной попытке телеканала вернуть аккредитацию в Белом доме своему журналисту», — говорится в заявлении главы Fox News Джея Уоллеса.
По его словам, «допуски Секретной службы США для работы в Белом доме никогда не должны применяться в качестве оружия». Он отметил, что Fox News не может «закрыть глаза на враждебный тон», исходящий со стороны президента США. Уоллес также подчеркнул, что выступает за свободу прессы.
Fox News, в отличие от CNN, считается телеканалом, который поддерживает политиков-консерваторов, Республиканскую партию США, а также самого Трампа — нынешний американский лидер неоднократно давал интервью именно Fox News.
Федеральный суд США в среду проводит слушания по иску, поданному телеканалом CNN против президента страны и ряда высокопоставленных сотрудников администрации.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергла обвинения со стороны CNN, заявив, что они сделаны, чтобы «привлечь внимание» и пообещала «решительно защищаться» против этого иска.
Помимо Трампа, ответчиками выступают пресс-секретарь президента Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Акосты.
На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Акоста задал президенту несколько вопросов подряд. В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что Трамп попросил Акосту позволить ему управлять страной. Затем Акоста попытался задать новые вопросы, но Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Трамп назвал Акосту «грубым, ужасным человеком».