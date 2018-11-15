Ремонт здания Госдумы начнется в первые месяцы 2019 года

Источник: РИА "Новости"

«Госдума внесла изменения в первоначальный проект [ремонта здания]: есть предложение и пожелания провести более серьезные работы по реконструкции», — сказал он в интервью агентству. По словам Колпакова, «на сегодняшний день вопрос находится в проработке и на стадии проектирования». «Мы можем войти в реконструкцию в первом квартале 2019 года», — заверил управляющий делами президента РФ.

Он уточнил, что перечень работ в первую очередь будет включать «полную реконструкцию зала заседаний, например, обеспечение зонирования и ремонт крыши».

Колпаков при этом подчеркнул, что новой стройки для парламента не планируется. «На сегодняшний день сооружение специального Парламентского центра признано нецелесообразным. Так что вопрос закрыт», — констатировал он.