Ремонт здания Госдумы начнется в первые месяцы 2019 года

«Госдума внесла изменения в первоначальный проект [ремонта здания]: есть предложение и пожелания провести более серьезные работы по реконструкции», — сказал он в интервью агентству. По словам Колпакова, «на сегодняшний день вопрос находится в проработке и на стадии проектирования». «Мы можем войти в реконструкцию в первом квартале 2019 года», — заверил управляющий делами президента РФ.
Он уточнил, что перечень работ в первую очередь будет включать «полную реконструкцию зала заседаний, например, обеспечение зонирования и ремонт крыши».
Колпаков при этом подчеркнул, что новой стройки для парламента не планируется. «На сегодняшний день сооружение специального Парламентского центра признано нецелесообразным. Так что вопрос закрыт», — констатировал он.
Вопрос строительства Парламентского центра, где могли бы работать обе палаты Федерального собрания, обсуждался несколько лет. Под центр даже была выбрана площадка в столичном районе Хорошево-Мневники. Сейчас Госдума и Совет Федерации работают в зданиях, общая площадь которых не превышает 100 тыс. квадратных метров, не приспособленных под эти цели (бывшие здания Госплана и Госстроя СССР), их подразделения разбросаны по 20 адресам в центре Москвы.