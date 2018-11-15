Коновалов вступил в должность главы Хакасии

Источник: РИА Новости

Процедура инаугурации прошла в здании Верховного совета республики в Абакане.

«Вступая в должность главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия, торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию республики Хакасия и законы республики Хакасия, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия», — процитировал слова Коновалова собеседник агентства.

Ранее Коновалов отмечал, что после вступления в должность займется формированием коалиционного правительства на конкурсной основе. Он планировал провести встречи со всеми партиями, представленными в региональном парламенте, общественными организациями, действующими министрами и отмечал, что будет изучать дела действующих чиновников и подходить к каждому индивидуально.