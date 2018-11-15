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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Коновалов вступил в должность главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Избранный глава Хакасии Валентин Коновалов официально вступил в должность, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

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Источник: РИА Новости

Процедура инаугурации прошла в здании Верховного совета республики в Абакане.

«Вступая в должность главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия, торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию республики Хакасия и законы республики Хакасия, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия», — процитировал слова Коновалова собеседник агентства.

Ранее Коновалов отмечал, что после вступления в должность займется формированием коалиционного правительства на конкурсной основе. Он планировал провести встречи со всеми партиями, представленными в региональном парламенте, общественными организациями, действующими министрами и отмечал, что будет изучать дела действующих чиновников и подходить к каждому индивидуально.

Во втором туре выборов в Хакасии, прошедшем 11 ноября, участвовал один кандидат — Коновалов от КПРФ. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за него отдали свои голоса 57,57%, против — 41,16%. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

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