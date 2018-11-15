Госдума может принять закон о смягчении статьи об экстремизме в декабре

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Госдума рассмотрит проекты в первом чтении в четверг.

У нас с учетом того, что наряду с Уголовным кодексом идет Кодекс об административных правонарушениях, нам потребуется 30 дней, по закону, для рассмотрения. Соответственно, мы в декабре сможем рассмотреть его во втором, третьем чтениях, с тем, чтобы к концу года этот закон заработал уже юридически полностью. Павел Крашенинников глава думского комитета по госстроительству и законодательству

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Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным». Ранее проект закона был поддержан думским комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По статистике Генпрокуратуры РФ, «львиную долю» уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.