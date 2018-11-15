Сотрудницу Белого дома уволили из-за конфликта с Меланией Трамп

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс сообщила, что Рикардел оставит должность первого помощника Джона Болтона, однако продолжит «поддерживать президента» и перейдет на новую работу в администрации. При этом не уточняется, о какой работе идет речь.
Об увольнении Рикардел стало известно на следующий день после того, как первая леди США Мелания Трамп опубликовала заявление, в котором назвала ее недостойной работы в Белом доме.
По слухам, конфликт между сотрудницей аппарата и супругой президента возник во время поездки в Африку в октябре. По одним сведениям, они поссорились из-за мест в самолете, по другим — из-за финансирования этого турне.
Кроме того, как пишет New York Times, Мелания подозревает, что советница Болтона ответственна за распространение негативной информации о первой леди в СМИ.
Между тем, источники отмечают, что за семь месяцев работы Рикардел нажила себе в Белом доме много врагов: ее считают резкой и грубой, а также подозревают в сливе компромата на сотрудников администрации.