Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам.

Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

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В законе уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в налоговый орган. Также предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом через оператора электронной площадки или кредитную организацию.

В законе прописан ряд исключений. Так, не смогут перейти на новый налоговый режим лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. Не попадают под закон «лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав», а также лица, занимающиеся добычей или реализацией полезных ископаемых.

Арбитражные управляющие, медиаторы, оценщики, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты не смогут перейти на эксперимент по введению налога на профессиональный доход.

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Правила выплаты налога

Уплата налога осуществляется в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговый период — календарный месяц. Кроме того, плательщикам налога дано право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. Лица, перешедшие на данный режим, получают право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более десяти тысяч рублей.

В перечень доходов, которые нельзя декларировать по льготной ставке, включены доходы от продажи недвижимости, транспортных средств, от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов, продажи долей в уставном капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах.

При переходе на новый режим гражданин должен указать регион, на территории которого им ведется деятельность. Если деятельность ведется в нескольких регионах, то гражданин сам решает, где ему регистрироваться. При этом место ведения деятельности можно менять не чаще одного раза в календарный год. Налогоплательщик вправе провести корректировку ранее переданных налоговому органу сведений о сумме расчетов в случае возврата денежных средств.

В течение десяти лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов (2,4 млн рублей за календарный год).

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Согласно принятой версии закона в региональные бюджеты планируется направлять 63% дохода от введенного налога, в бюджет федерального фонда ОМС — 37% доходов.

О штрафах

Закон предусматривает штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) от налогоплательщика к налоговым органам. Сумма штрафа для налогоплательщиков — 20% от суммы расчетов, на которую в установленном порядке не сформирован фискальный чек. Если в течение шести месяцев правонарушение совершено повторно, то штраф накладывается в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек.

Уточняется, что в случае возникновения в информационных системах налоговых органов технологических сбоев, в результате которых налогоплательщики не смогут передать данные, их обязанности считаются исполненными без нарушения срока при условии, что они исполнены не позднее дня, следующего за днем устранения сбоя. Ранее, при обсуждении законопроекта на комитете по бюджету Госдумы, глава комитета Андрей Макаров заверил, что с налоговой службой была достигнута договоренность о неприменении штрафов в первый год проведения эксперимента. «Мы договорились с налоговой службой о том, что штрафы по крайней мере в течение первого года эксперимента налоговая служба просто не будет применять», — сказал Макаров.

От оплаты популяризации отказались

В понедельник при обсуждении поправок в бюджет РФ на 2019−2021 годы Минэкономразвития предложило выделить в 2019 году 215 млн рублей, в 2020 году — 430 млн рублей и в 2021 году — 400 млн рублей на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых.

Мы исходили из того, что режим самозанятых — это принципиально новый режим, которого до этого не было в отечественном законодательстве, это абсолютно новая сущность, и для того, чтобы сейчас стимулировать вхождение граждан в наш новый режим работы, необходимо проведение специальных разъяснительных мероприятий. Вадим Живулин замглавы Минэкономразвития

Данную позицию не поддержал Минфин. «Что касается вопросов популяризации закона, то обычными инструментами, в том числе федеральными каналами, которые у нас имеют государственную поддержку, государственными средствами массовой информации, будем проводить необходимую работу для того, чтобы провести разъяснения для граждан, что важно соблюдать закон и быть законопослушным при таком упрощенном и льготном режиме, нежели находиться постоянно в зоне риска», — сообщила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

В итоге поправка о выделении средств на популяризацию режима самозанятых была отозвана.