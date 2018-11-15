Кремль прояснил историю с металлоискателем и Путиным

Источник: AP 2018

«Он проходил, как и все, через турникет», — сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что Путину во время саммита Россия — АСЕАН не приходилось проходить через рамку металлоискателя, о чем ранее написал специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

В репортаже от 14 ноября Колесников утверждает, что по настоянию служб безопасности российский лидер прошел через рамку металлоискателя и «зазвенел». Однако досматривать Путина не стали, говорится в материале. Корреспондент также отмечает, что обычно на подобные мероприятия прибывающих глав государств и министров пропускают через отдельный проход.