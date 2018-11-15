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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль прояснил историю с металлоискателем и Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг просьбу сингапурских служб безопасности к Владимиру Путину пройти через рамку металлоискателя. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале в четверг, 15 ноября.

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Источник: AP 2018

«Он проходил, как и все, через турникет», — сказал представитель Кремля.

Ранее в четверг журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что Путину во время саммита Россия — АСЕАН не приходилось проходить через рамку металлоискателя, о чем ранее написал специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

В репортаже от 14 ноября Колесников утверждает, что по настоянию служб безопасности российский лидер прошел через рамку металлоискателя и «зазвенел». Однако досматривать Путина не стали, говорится в материале. Корреспондент также отмечает, что обычно на подобные мероприятия прибывающих глав государств и министров пропускают через отдельный проход.

Путин прибыл в Сингапур 13 ноября. В рамках запланированного трехдневного визита он уже принял участие в нескольких двусторонних встречах. Также в повестку главы государства включили саммит Россия — АСЕАН и Восточноазиатский саммит.

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