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14:01 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал реакцию Запада и Киева на выборы в Донбассе

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о критике прошедших в непризнанных республиках Донбасса выборов, призвал в первую очередь осудить убийства в этих республиках.

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Источник: РИА "Новости"
Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные.

Киев заявил, что не признает выборы в Донбассе, также их раскритиковали в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

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Путин отметил, что политика действующей украинской администрации не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

«Но мы тем не менее считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться», — добавил он.

По словам Путина, Киев до сих пор не проявил желания выполнять минские договоренности.

«Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это — ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать», — подчеркнул президент.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине».

Путин: Киев или выполняет Минские соглашения, или договаривается с властями ЛНР и ДНР
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