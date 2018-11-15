Путин прокомментировал реакцию Запада и Киева на выборы в Донбассе
СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о критике прошедших в непризнанных республиках Донбасса выборов, призвал в первую очередь осудить убийства в этих республиках.
СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о критике прошедших в непризнанных республиках Донбасса выборов, призвал в первую очередь осудить убийства в этих республиках.
Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы
что-тоне слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные.
Киев заявил, что не признает выборы в Донбассе, также их раскритиковали в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
Путин отметил, что политика действующей украинской администрации не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
«Но мы тем не менее считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться», — добавил он.
«Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это — ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут
Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине».
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