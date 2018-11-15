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13:17 (мск), источник: Ведомости

Путин оставил российским бизнесменам право участвовать в Давосском форуме

По его словам, бойкот России повредит самому форуму.

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Источник: WEF

Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита АСЕАН в Сингапуре.

Каждый человек, представитель какой-то компании, имеет право… У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать, или не будут.
Владимир Путин
президент России

«Если кто-то на площадках такого рода вводит ограничения, они работают против себя, они разрушают основы своей деятельности», — заметил Путин.

Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.

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На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.

По данным FT, юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум нет, но организаторы передумали звать их в Давос из-за давления Вашингтона. Кроме того, международные организации в целом стали очень осторожны в контактах с фигурантами санкционных списков. Юрист, работающий с одним из трех россиян, пояснял «Ведомостям», что организаторы форума боятся попасть под вторичные санкции США, если примут оплату за участие в форуме от фигурантов таких списков.

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