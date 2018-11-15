Путин оставил российским бизнесменам право участвовать в Давосском форуме
По его словам, бойкот России повредит самому форуму.
По его словам, бойкот России повредит самому форуму.
Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на
Каждый человек, представитель
какой-токомпании, имеет право… У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать, или не будут.
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Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.
На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.
По данным FT, юридических ограничений для приезда Дерипаски, Вексельберга и Костина на форум нет, но организаторы передумали звать их в Давос