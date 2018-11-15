Путин оставил российским бизнесменам право участвовать в Давосском форуме

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Решать, принимать ли участие в международном экономическом форуме в Давосе, должен сам бизнес, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время саммита АСЕАН в Сингапуре.

Каждый человек, представитель какой-то компании, имеет право… У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут ли они участвовать, или не будут. Владимир Путин президент России

«Если кто-то на площадках такого рода вводит ограничения, они работают против себя, они разрушают основы своей деятельности», — заметил Путин.

Накануне бойкот Россией форума в Давосе поддержал многолетний участник форума, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями, они тем самым нарушат основополагающие рыночные принципы.

Новость Российских миллиардеров лишили Давосского форума

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Во вторник, 13 ноября, премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия впервые откажется от участия в форуме, если это решение не пересмотрят.