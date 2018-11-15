Путин заявил о недостаточности декларации 1956 года для заключения мира с Японией

«Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер-министр (Синдзо Абэ — ИФ) готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года», — сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — отметил российский лидер.