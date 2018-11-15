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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о недостаточности декларации 1956 года для заключения мира с Японией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Возвращение к обсуждению с Японией вопроса о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года требует дополнительной проработки, поскольку в ней не прописан ряд вопросов, заявил президент России Владимир Путин.

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Источник: AP 2018

«Вчера, действительно, в ходе нашей встречи, премьер-министр (Синдзо Абэ — ИФ) готов был бы, Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года», — сказал он на пресс-конференции в Сингапуре.

«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — отметил российский лидер.

В соответствии с декларацией 1956 года Советский Союз заявлял о готовности передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован обеими странами, однако Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренности.

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