Госдума одобрила внесенный Путиным проект о смягчении статьи об экстремизме

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Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая касается, в том числе, репостов в соцсетях. В случае вступления в силу документа уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать лишь в том случае, если нарушение совершено более раза за год. В действующей версии этой части статьи в кодексе уголовная ответственность наступает сразу.

Поправки будут иметь обратную силу — после вступления закона в силу должны быть отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

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Одновременно с этой инициативой президент 3 октября внес законопроект о соответствующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Первое нарушение, если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния», Путин предложил наказывать в рамках этого кодекса. Инициатива включает внесение в ст. 20.3 изменений, предполагающих для граждан до 20 000 руб. штрафа, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 000 руб. штрафа за подобные деяния.