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13:03 (мск), источник: Ведомости

Госдума одобрила внесенный Путиным проект о смягчении статьи об экстремизме

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи об экстремизме, внесенный в начале октября президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Ранее принять инициативу в первом чтении рекомендовал комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Источник: Reuters

Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая касается, в том числе, репостов в соцсетях. В случае вступления в силу документа уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать лишь в том случае, если нарушение совершено более раза за год. В действующей версии этой части статьи в кодексе уголовная ответственность наступает сразу.

Поправки будут иметь обратную силу — после вступления закона в силу должны быть отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.
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Одновременно с этой инициативой президент 3 октября внес законопроект о соответствующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Первое нарушение, если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния», Путин предложил наказывать в рамках этого кодекса. Инициатива включает внесение в ст. 20.3 изменений, предполагающих для граждан до 20 000 руб. штрафа, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, а для юридических лиц — до 500 000 руб. штрафа за подобные деяния.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что поправки в УК предложены для исключения случаев уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Сейчас привлечение к ответственности по этой статье обоснованно не во всех случаях, о чем свидетельствует анализ правоприменительной практики, уточнялось в записке.

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