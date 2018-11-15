Британский министр по вопросам «Брексита» подал в отставку

«Я не могу в здравом уме поддержать условия сделки (по “Брексит”.—"Ъ») с ЕС, — написал господин Рааб в Twitter. Он разместил на странице послание к премьер-министру Терезе Мэй, в котором содержатся объяснения предпринятого им шага. По его словам, условия по режиму в Северной Ирландии угрожают целостности Великобритании. Кроме того, он против того, чтобы у ЕС было право «вето» на выход Великобритании из союза.