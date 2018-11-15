Британский министр по вопросам «Брексита» подал в отставку
Британский министр по вопросам «Брексита» Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили, что уходят в отставку
Британский министр по вопросам «Брексита» Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили, что уходят в отставку
«Я не могу в здравом уме поддержать условия сделки (по “Брексит”.—"Ъ») с ЕС, — написал господин Рааб в Twitter. Он разместил на странице послание к
«С большой горечью и сожалением я подал
Накануне правительство Великобритании утвердило текст соглашения по условиям «Брексита». Он предусматривает продление переходного периода после «Брексита», если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года. Также документ гарантирует взаимные права граждан ЕС и Великобритании, включая социальные выплаты.
О согласованных условиях «Брексита» читайте в публикации «Ъ» «“Брексит” вышел из тумана».