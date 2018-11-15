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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Британский министр по вопросам «Брексита» подал в отставку

Британский министр по вопросам «Брексита» Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили, что уходят в отставку из-за несогласия с проектом соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

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Источник: AFP 2018

«Я не могу в здравом уме поддержать условия сделки (по “Брексит”.—"Ъ») с ЕС, — написал господин Рааб в Twitter. Он разместил на странице послание к премьер-министру Терезе Мэй, в котором содержатся объяснения предпринятого им шага. По его словам, условия по режиму в Северной Ирландии угрожают целостности Великобритании. Кроме того, он против того, чтобы у ЕС было право «вето» на выход Великобритании из союза.

«С большой горечью и сожалением я подал премьер-министру прошение об отставке с поста министра по делам Северной Ирландии», — также написал в Twitter господин Вара.

Накануне правительство Великобритании утвердило текст соглашения по условиям «Брексита». Он предусматривает продление переходного периода после «Брексита», если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года. Также документ гарантирует взаимные права граждан ЕС и Великобритании, включая социальные выплаты.

О согласованных условиях «Брексита» читайте в публикации «Ъ» «“Брексит” вышел из тумана».

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