Дональд Туск назвал «Брексит» «проигрышем всех сторон»

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Председатель Еврокомиссии Дональд Туск объявил, что специальный саммит Евросоюза соберется 25 ноября для обсуждения предложения правительства Великобритании о выходе страны из ЕС.

Соглашение тем временем пока не принято даже в самой Великобритании: предложенный в среду Терезой Мэй 585-страничный документ еще предстоит обсудить в парламенте. Сторонники и противники его принятия в преддверии голосования активно собирают сторонников и обвиняют друг друга в предательстве интересов британского народа. Между тем правительство Терезы Мэй начали покидать его члены: сегодня об отставке объявили министр по вопросам «Брексита» Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер Маквей и замминистра по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

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Председатель Еврокомиссии Дональд Туск сообщил, что достигнуто соглашение о проведении 25 ноября специального саммита Евросоюза, на котором обсудят новые предложения кабинета Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Напомним, вчера вечером они были представлены для обсуждения после двух лет напряженных переговоров. По словам госпожи Мэй, документ стал результатом компромисса внутри кабинета.

Выступая в Брюсселе с заявлением, Дональд Туск не скрывал своего настроя.

Мы всегда говорили, что «Брексит» — проигрыш для всех сторон, так что для нас сейчас идет речь о минимизации последствий. Дональд Туск Председатель Еврокомиссии

Господин Туск также похвалил главного переговорщика со стороны Евросоюза Мишеля Барнье. «Я бы не согласился на формализацию этого документа, если бы не был уверен, что интересы 27 членов союза защищены», — добавил он. Дональд Туск выразил надежду, что на обсуждении 25 ноября оставшиеся члены ЕС «не внесут слишком много комментариев» и процесс обсуждения будет быстрым и гладким.

Отстаивать предложенный Терезой Мэй проект в СМИ был отправлен министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Он заявил, что «все парламентарии должны поддержать соглашение, потому что все альтернативы намного хуже». Господин Хэнкок отмел идею о повторном референдуме, к которому призывают в Великобритании многие политики, как «еще больше раскалывающему нацию».

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Тем временем противники «Брексита» из Лейбористской партии создали петицию на имя главы партии Джереми Корбина, в которой назвали «любой вариант “Брексита” губительным для нации». Они призвали господина Корбина поддержать проведение «народного голосования» и активно агитировать за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Недовольна осталась и глава Шотландии Никола Стёрджен, которая заявила, что предложенный документ и его альтернативы — «выбор между жаркой на сковородке и прямо в огне».

А утром в четверг о своей отставке объявили сразу два члена правительства Терезы Мэй. Сначала замминистра по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара опубликовал в своем аккаунте в Twitter заявление об отставке, в котором указал, что не поддерживает согласованный с ЕС проект соглашения и что «Британия заслуживает лучшего». «При всем уважении, премьер-министр, это соглашение не предусматривает, что Соединенное Королевство остается свободной независимой страной, покидающей оковы ЕС, как об этом говорится на словах», — заявил господин Вара.

А через несколько часов посредством того же Twitter о своей отставке сообщил министр по делам «Брексита» Доминик Рааб. «Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с ЕС», — объяснил он причины своего ухода.

На этом серия отставок не закончилась. Вслед за Домиником Раабом об уходе объявила в Twitter министр труда и пенсий Эстер Маквей. Причина все та же — несогласие с согласованным с Брюсселем проектом соглашения, «не соответствующими тем критериям, которые первоначально ставила сама Тереза Мэй».