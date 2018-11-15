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13:31 (мск), источник: Ведомости

ЕСПЧ признал политически мотивированными задержания и аресты Навального

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобы политика Алексея Навального на Россию, признала его задержания и аресты в 2012—2014 гг. политически мотивированными и нарушающими его права. Решение опубликовано на сайте суда. Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям. ​

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Источник: Reuters

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобы политика Алексея Навального на Россию, признала его задержания и аресты в 2012—2014 гг. политически мотивированными и нарушающими его права. Решение опубликовано на сайте суда. Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям. ​

В заключении суда указано, что представленные в суде свидетельства по эпизодам указывают на отдельные проявления системы, которая стремится неправомерно ограничить демократические права истца в нарушение Конвенции о правах человека.
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Согласно решению Большой палаты, Навальному присуждена та же сумма, что была присуждена ему по предыдущему решению ЕСПЧ: 50 000 евро компенсации морального ущерба, 1025 евро компенсации материального ущерба, 12 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.

Навальный прокомментировал в Twitter решение ЕСПЧ словами «правительство разгромлено».

В феврале 2017 г. ЕСПЧ присудил оппозиционеру компенсацию в 63 700 евро по делу «Навальный против России» о нарушении его прав при нескольких задержаниях и арестах после уличных акций 2011−2014 гг. Решение было вынесено по пяти жалобам, суд рассмотрел семь пунктов жалоб, которые касаются задержаний Навального 14 мая 2012 г., 28 мая 2012 г., 30 ноября 2012 г., 14 января 2013 г. и 6 июня 2014 г.

Коллегия судей единогласно признала, что Россией была нарушена ст. 11 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право граждан на свободу собраний.

В апреле того же года Минюст России обжаловал это решение в Большой палате ЕСПЧ, настаивая, что нарушений прав Навального не было. В ведомстве отмечали, что «аргументация российских властей сформирована с учетом мнения компетентных государственных органов». В январе этого года Навальный выступил по этому делу в Большой палате.

13 ноября Навальный сообщил, что он собирался полететь в Европу, чтобы участвовать в оглашении решения Большой палаты ЕСПЧ, однако узнал, что на него наложено ограничение на выезд за границу. Причиной стало то, что за ним числится «ущерб, причиненный преступлением» на сумму 2,16 млн руб. Долг возник после того, как Никулинский суд Москвы в 2017 г. частично удовлетворил гражданский иск «Кировлеса» к Навальному. В тот же день политик оплатил долг, и Федеральная служба судебных приставов сняла с него ограничения.

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