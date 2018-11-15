Владимир Путин рассказал о встрече с Майклом Пенсом
Президент России Владимир Путин, что во время переговоров с
Президент России Владимир Путин, что во время переговоров с
«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события», — цитирует господина Путина ТАСС.
Также обсуждалась предстоящая встреча господина Путина с американским президентом Дональдом Трампом. «Сейчас
Как сообщал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, Владимир Путин подошел к Майклу Пенсу на саммите, пожал ему руку, и они перекинулись несколькими фразами. В ходе этой беседы и возникла идея провести отдельную встречу. Она состоялась позже, проходила в закрытом формате и продолжалась около 20 минут.