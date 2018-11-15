Владимир Путин рассказал о встрече с Майклом Пенсом

«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события», — цитирует господина Путина ТАСС.

Также обсуждалась предстоящая встреча господина Путина с американским президентом Дональдом Трампом. «Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить», — сказал российский президент.