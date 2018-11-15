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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин рассказал о встрече с Майклом Пенсом

Президент России Владимир Путин, что во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Сингапуре были затронуты проблемы стратегической стабильности, в том числе судьба Договора о РСМД.

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«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события», — цитирует господина Путина ТАСС.

Также обсуждалась предстоящая встреча господина Путина с американским президентом Дональдом Трампом. «Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить», — сказал российский президент.

Как сообщал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, Владимир Путин подошел к Майклу Пенсу на саммите, пожал ему руку, и они перекинулись несколькими фразами. В ходе этой беседы и возникла идея провести отдельную встречу. Она состоялась позже, проходила в закрытом формате и продолжалась около 20 минут.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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