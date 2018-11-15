В Госдуме поспорили о том, кто такие «власть имущие»

Источник: РИА Новости

Государственная Дума в четверг приняла в первом чтении законопроекты президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме. Депутат Василий Власов (ЛДПР) заявил, что ЛДПР тоже выступала за пересмотр этой статьи, однако не нашла поддержки, но все изменилось, как только инициатива была внесена «власть имущими».

«Спасибо, Василий Максимович. Что за понятие “власть имущие”? Это новый термин, который вы вводите в оборот? Новая социальная группа появилась? А вы ее представитель?» — обратился к Власову Володин.

Он подчеркнул, что необходимо определиться, кто все-таки входит в эту социальную группу, а подобные обвинения ни к чему.