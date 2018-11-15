Неадекватная любовь: эксперты о решении ЕСПЧ по делу Навального

Источник: AP 2018

Большая палата ЕСПЧ в Страсбурге в четверг усмотрела нарушение прав Навального по «политической» статье Европейской конвенции в ходе митингов в Москве в 2012 и 2014 годах. При этом в постановлении суда вновь говорится о неоднозначности 18-й статьи. На это, в частности, обращается внимание в отдельном мнении пяти судей, в числе которых судья от РФ Дмитрий Дедов.

По мнению группы судей Страсбургского суда, статья 18 в интерпретации, данной по делу Мерабишвили против Грузии, является не самым подходящим инструментом для оценки заявлений Навального о злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов.

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В своей жалобе в ЕСПЧ Навальный заявил, что в 2012 и 2014 годах его задерживали семь раз. В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он проводил в среднем по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении. Как правило, Навальному вменялось либо нарушение установленного порядка организации, проведения мероприятия, либо невыполнение законного требования сотрудников полиции. В двух случаях Навального помещали под стражу, по шести правонарушениям ему назначался штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Попытки обжаловать возбуждение в отношении него дел и назначение наказания в российском суде ни к чему не привели, заявил Навальный в Страсбургском суде.

Далекий от России суд

Известный адвокат Алексей Мельников с сожалением отмечает, что сегодня во многих сферах — и ЕСПЧ не исключение — наблюдается политизированность подхода к любым судебным спорам, где стороной или участником является РФ, ее граждане или компании.

Данное решение не исключение. Хочу обратить внимание, что целых пять судей заявили о своем особом мнении, что бывает нечасто и не в таком количестве. Один — это нормально, но пять — это особая история, это не случайное явление.

«В Конвенции сказано, что ограничение каких-либо прав может иметь место в тех случаях, когда это необходимо для того, чтобы обеспечить другие более защищаемые права. То есть ни одни права не являются абсолютными и могут быть ограничены для более значимых в общественном понимании прав. В данном случае национальные органы (России — прим. ред.) должны были убедить ЕСПЧ, что права Навального на проведение собраний и митингов, его права на личную свободу, должны были быть ограничены в интересах всего общества. Целый ряд мероприятий последнего времени, инициированных Навальным, явно носили или представляли опасность для множества людей. Получалось, что ценой удовлетворения неких политических амбиций этого человека служила безопасность в том числе несовершеннолетних, например», — отмечает Мельников.

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Эксперт считает, что в данном случае ЕСПЧ принял то решение, которое заведомо было понятно, поскольку этот орган «всегда поддерживает таких якобы ущемленных политиков».

«Но по моему мнению, в большинстве случаев запрет на проведение мероприятий Навального являлся обоснованным, так как они угрожают безопасности широкого круга людей. Они (ЕСПЧ — прим. ред.) там далеко, к ним приходит Навальный и говорит, что ему не дали провести митинг, и они такие ой, нарушены права. А то, что он хочет для своих мероприятий таких мест, где смертоубийство может произойти, они не знают. И что водителям, гостям столицы и самим жителям центральных районов это абсолютно не нужно — там тоже не знают. Власти всегда предлагают Навальному другие улицы — да, они дальше от центра, но в этом власти нельзя упрекнуть — они хотя бы безопасны для его сторонников», — сказал Мельников.

Вред вместо пользы

В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский с сожалением вынужден констатировать, что ЕСПЧ «так много внимания» уделяет Навальному. «Это решение усложнит и без того непростые отношения между судом и Россией и станет препятствием для большого количества наших граждан, пытающихся реализовать свои права. Слишком часто выносятся решения по делам Навального, они дают властям повод сомневаться в беспристрастности и объективности этого суда.

В Европейском суде ошибочно придают чрезмерное значение Навальному, преувеличивают его персону, думая, что он борется с коррупцией и является оппозиционером. Это неправильная оценка политической картины в России. Я не могу давать советы этому органу, но тем не менее все же призвал бы ЕСПЧ осторожно вторгаться в сферу политики — достаточно было обозначить конкретные нарушения прав Навального.

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Но сама практика этого суда в отношении этого человека неадекватна — внимания ему уделяется больше, компенсации назначаются больше. И это дает все основания противникам этого суда для упреков и призывов выйти из-под его юрисдикции. Вреда от этого решения гораздо больше, чем пользы», —заметил Аграновский. Эксперт при этом согласился с тем, что статья 18 является неоднозначной. По мнению адвоката, ее несправедливо называют «политической», так как в ней нет ни слова о политике.