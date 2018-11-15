США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Источник: AFP 2018

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по информации Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как оно сообщило, в черный список попал, в частности, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который вылетел на родину 16 октября и не вернулся на турецкую территорию.

Помимо него, рестрикции введены против бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреба и еще 14 представителей саудовского правительства. Ограничения против них минфин подвел под так называемый глобальный акт Магнитского — инструмент, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире.