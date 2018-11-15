США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/ — Ограничительные меры введены в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/ — Ограничительные меры введены в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по информации Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
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«Саудовские должностные лица, против которых мы вводим санкции, были причастны к ужасающему убийству Джамаля Хашкаджи. Эти лица, которые выследили и жестоко убили журналиста, прописанного и работавшего в США, должны столкнуться с последствиями за свои действия», — приводятся в сопроводительном заявлении слова министра финансов Стивена Мнучина. Как он отметил, «правительство Саудовской Аравии должно принять необходимые меры, чтобы прекратить травлю диссидентов и журналистов».