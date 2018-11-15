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19:42 (мск), источник: ТАСС

США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/ — Ограничительные меры введены в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Источник: AFP 2018

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по информации Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как оно сообщило, в черный список попал, в частности, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который вылетел на родину 16 октября и не вернулся на турецкую территорию.

Помимо него, рестрикции введены против бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреба и еще 14 представителей саудовского правительства. Ограничения против них минфин подвел под так называемый глобальный акт Магнитского — инструмент, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире.

«Саудовские должностные лица, против которых мы вводим санкции, были причастны к ужасающему убийству Джамаля Хашкаджи. Эти лица, которые выследили и жестоко убили журналиста, прописанного и работавшего в США, должны столкнуться с последствиями за свои действия», — приводятся в сопроводительном заявлении слова министра финансов Стивена Мнучина. Как он отметил, «правительство Саудовской Аравии должно принять необходимые меры, чтобы прекратить травлю диссидентов и журналистов».

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
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