Арест Алексея Навального вышел прецедентным

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Прецедент создан Большой палатой ЕСПЧ, пересмотревшей в феврале этого года вынесенное ранее решение по делу Алексея Навального против РФ о семи случаях его арестов на митингах в 2012 и 2014 годах. Его обжаловали обе стороны: Минюст возражал против установленных ЕСПЧ нарушений ст. 5, 6 и 11 (право на свободу, справедливый суд и свободу собраний), а господин Навальный просил признать его преследование на митингах политически мотивированным в нарушение ст. 18 Конвенции по правам человека, запрещающей ограничение прав и свобод в непредусмотренных для этого целях.

Жалобы на политические мотивы нарушения конвенции ЕСПЧ рассматривал крайне редко и в большинстве случаев отклонял, в том числе четыре раза по делам против РФ, включая дела ЮКОСа, а также его экс-владельцев Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Все 12 вынесенных за историю ЕСПЧ решений о нарушении ст. 18 связаны с незаконными арестами на территории Азербайджана, Украины, Молдавии, Грузии и России (по единственному делу бывшего владельца НТВ Владимира Гусинского в 2004 году). Оппозиции, которая неоднократно жаловалась на политические мотивы разгона митингов, добиться рассмотрения своих жалоб в этом ключе не удавалось. Алексей Навальный добился этого лишь в пятом вынесенном по его жалобам решении ЕСПЧ (еще 16 жалоб оппозиционера в Страсбург ожидают рассмотрения, восемь из них уже коммуницированы).

Большая палата в составе 17 судей во главе с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди признала, что в деле Алексея Навального «аресты имели место в контексте осуществления его права на свободу собраний», выявив в серии из семи эпизодов «определенную картину».

При этом «предлоги для арестов становились все более неправдоподобными». Если в первых четырех эпизодах арест господина Навального могло объяснить то, что он был одни из организаторов собраний, то арест 27 октября 2012 года, когда он уходил с места проведения акции, в которой был рядовым участником, и 24 февраля 2014 года, когда его арестовали перед зданием суда, где слушалось «болотное дело», заставили ЕСПЧ усомниться в том, что власти и ранее преследовали господина Навального в законных целях. ЕСПЧ признал, что власти ужесточали не только реакцию на поведение Алексея Навального как «лидера оппозиции», но и подход к «публичным общественным собраниям политического характера».

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Было отмечено, что в законодательстве РФ отсутствуют гарантии, «ограничивающие усмотрение властей от вмешательства в мирные несанкционированные собрания». Алексею Навальному Россия должна выплатить €63 тыс.



Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель главы Минюста Михаил Гальперин заявил «Ъ», что в этом деле ЕСПЧ изложил «те же позиции по поводу практики пресечения незаконных манифестаций», что и в прошлогоднем решении ЕСПЧ по делу самарского правозащитника Александра Лашманкина. Его Минюст считает исполненным, в том числе посредством отмеченного в решении по делу Навального принятия в июне этого года постановления пленума Верховного суда (ВС).