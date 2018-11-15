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15 ноября, источник: Газета Коммерсантъ

Арест Алексея Навального вышел прецедентным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в своей практике признал аресты в России на митингах политически мотивированными, установив в деле Алексея Навального нарушение запрещающей ограничение прав в таких целях ст. 18 Европейской конвенции. Эта статья применялась в Страсбурге всего одиннадцать раз в отношении пяти стран бывшего СНГ и один раз — в отношении РФ в 2004 году, но никогда до дела Навального не была связана с нарушением права на свободу собраний.

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Источник: Reuters

Прецедент создан Большой палатой ЕСПЧ, пересмотревшей в феврале этого года вынесенное ранее решение по делу Алексея Навального против РФ о семи случаях его арестов на митингах в 2012 и 2014 годах. Его обжаловали обе стороны: Минюст возражал против установленных ЕСПЧ нарушений ст. 5, 6 и 11 (право на свободу, справедливый суд и свободу собраний), а господин Навальный просил признать его преследование на митингах политически мотивированным в нарушение ст. 18 Конвенции по правам человека, запрещающей ограничение прав и свобод в непредусмотренных для этого целях.

Жалобы на политические мотивы нарушения конвенции ЕСПЧ рассматривал крайне редко и в большинстве случаев отклонял, в том числе четыре раза по делам против РФ, включая дела ЮКОСа, а также его экс-владельцев Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Все 12 вынесенных за историю ЕСПЧ решений о нарушении ст. 18 связаны с незаконными арестами на территории Азербайджана, Украины, Молдавии, Грузии и России (по единственному делу бывшего владельца НТВ Владимира Гусинского в 2004 году). Оппозиции, которая неоднократно жаловалась на политические мотивы разгона митингов, добиться рассмотрения своих жалоб в этом ключе не удавалось. Алексей Навальный добился этого лишь в пятом вынесенном по его жалобам решении ЕСПЧ (еще 16 жалоб оппозиционера в Страсбург ожидают рассмотрения, восемь из них уже коммуницированы).

Большая палата в составе 17 судей во главе с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди признала, что в деле Алексея Навального «аресты имели место в контексте осуществления его права на свободу собраний», выявив в серии из семи эпизодов «определенную картину».

При этом «предлоги для арестов становились все более неправдоподобными». Если в первых четырех эпизодах арест господина Навального могло объяснить то, что он был одни из организаторов собраний, то арест 27 октября 2012 года, когда он уходил с места проведения акции, в которой был рядовым участником, и 24 февраля 2014 года, когда его арестовали перед зданием суда, где слушалось «болотное дело», заставили ЕСПЧ усомниться в том, что власти и ранее преследовали господина Навального в законных целях. ЕСПЧ признал, что власти ужесточали не только реакцию на поведение Алексея Навального как «лидера оппозиции», но и подход к «публичным общественным собраниям политического характера».

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Было отмечено, что в законодательстве РФ отсутствуют гарантии, «ограничивающие усмотрение властей от вмешательства в мирные несанкционированные собрания». Алексею Навальному Россия должна выплатить €63 тыс.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель главы Минюста Михаил Гальперин заявил «Ъ», что в этом деле ЕСПЧ изложил «те же позиции по поводу практики пресечения незаконных манифестаций», что и в прошлогоднем решении ЕСПЧ по делу самарского правозащитника Александра Лашманкина. Его Минюст считает исполненным, в том числе посредством отмеченного в решении по делу Навального принятия в июне этого года постановления пленума Верховного суда (ВС).

«Исполнение решений ЕСПЧ заканчивается не в момент принятия постановления пленума ВС, а когда люди с разными политическими взглядами смогут их свободно выразить, не рискуя попасть в тюрьму или потерять ползарплаты на штрафах», — сказал «Ъ» юридический директор «Мемориала» Кирилл Коротеев. Решение о нарушении ст. 18 в связи с нарушением свободы собраний, вероятнее всего, вынесено специально «по Навальному», и вряд ли это сильно изменит практику по аналогичным делам, считает он.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Алексей Навальный «был конкретно и лично избран в качестве известного активиста, даже в самой безобидной ситуации, отдаленно напоминающей публичное собрание» подвергающегося аресту, говорит юрист «Апологии протеста» Александр Передрук. По его мнению, постановление по делу Навального «вряд ли повлечет за собой повальную практику признания нарушения 18-й статьи в каждом деле о задержании мирных демонстрантов, хотя представляется важным при задержании политических лидеров».

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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