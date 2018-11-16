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03:26 (мск), источник: ТАСС

Опрос: большинство избирателей тори не желают смещения Терезы Мэй

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Идея смещения Терезы Мэй с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии пользуется поддержкой лишь у одной трети избирателей тори.

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Источник: AP 2018

Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1 тыс. сторонников консерваторов, проведенного по заказу газеты Daily Mail.

Согласно опубликованным итогам этого опроса, лишь 34% респондентов поддержали идею объявления главе правительства вотума недоверия и 53% выступили против этой инициативы при 13% неопределившихся.

При этом Мэй наголову опережает в популярности двух своих главных конкурентов по внутрипартийной борьбе за премьерский пост — экс-главу МИД Бориса Джонсона и лидера группы евроскептиков в парламентской фракции консерваторов Джейкоба Рис-Могга.

Предпочтения избирателей тори оказались более чем наглядны: отвечая на вопрос, кто был бы лучшим премьер-министром — Мэй или Джонсон, действующая глава правительства получила поддержку 60% сторонников тори, а бывший руководитель британского дипведомства — только 31%, то есть фактически вдвое меньше. В другом аналогичном противостоянии Мэй опередила Рис-Могга в соотношении 58% к 31%.

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По утверждению газеты, умеренные консерваторы жестко выступают против идеи вынесения Мэй вотума недоверия и придерживаются мнения, что реализация заговора сторонников жесткого Brexit против премьера уничтожила бы действующее правительство, нанесла бы ущерб национальной экономике и поставила бы под угрозу реализацию Brexit.

Тем временем газета The Daily Telegraph информирует со ссылкой на источники, близкие к лидеру Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер, что юнионисты Северной Ирландии не станут поддерживать правительственную сделку по Brexit при итоговом голосовании в Палате общин, пока Мэй остается премьером.

Хотя эта информация и не является большой неожиданностью, поскольку руководство ДЮП было крайне обеспокоено тем, что обозначенный в соглашении с Брюсселем способ решения пограничной проблемы Ольстера грозит подрывом территориальной целостности Великобритании, но официальное подтверждение этой новости будет свидетельствовать о том, что тори лишились парламентского большинства, которое им обеспечивал политический союз с юнионистами.

Кампания по отстранению премьера от власти

После отставок нескольких членов кабинета министров, включая министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, однопартийцы Мэй, не согласные с ее позицией по Brexit, развернули активную кампанию по ее отстранению от власти. В знак протеста против проекта соглашения с Брюсселем по условиям Brexit сразу несколько членов Консервативной партии написали письма об утрате доверия премьеру. Среди них был и уже упомянутый Джейкоб Рис-Могг.

Политики направили письма об утрате доверия действующей главе правительства и лидеру партии в парламентский Комитет 1922. Этот комитет объединяет рядовых депутатов-консерваторов и обладает правом запуска формальной процедуры смещения главы тори, а вместе с ней и правительства, в связи с утратой доверия партии. Для этого глава комитета Грэм Брейди должен получить письма об утрате доверия к премьеру от 15% парламентариев-тори (48 человек). К началу этой недели таких писем было чуть более 40, но теперь их число, по оценкам британских СМИ, вплотную приблизилось к 48.

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