Опрос: большинство избирателей тори не желают смещения Терезы Мэй
ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Идея смещения Терезы Мэй с постов
ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Идея смещения Терезы Мэй с постов
Об этом свидетельствуют результаты опроса более 1 тыс. сторонников консерваторов, проведенного по заказу газеты Daily Mail.
Согласно опубликованным итогам этого опроса, лишь 34% респондентов поддержали идею объявления главе правительства вотума недоверия и 53% выступили против этой инициативы при 13% неопределившихся.
Предпочтения избирателей тори оказались более чем наглядны: отвечая на вопрос, кто был бы лучшим
По утверждению газеты, умеренные консерваторы жестко выступают против идеи вынесения Мэй вотума недоверия и придерживаются мнения, что реализация заговора сторонников жесткого Brexit против премьера уничтожила бы действующее правительство, нанесла бы ущерб национальной экономике и поставила бы под угрозу реализацию Brexit.
Тем временем газета The Daily Telegraph информирует со ссылкой на источники, близкие к лидеру Демократической юнионистской партии (ДЮП) Арлин Фостер, что юнионисты Северной Ирландии не станут поддерживать правительственную сделку по Brexit при итоговом голосовании в Палате общин, пока Мэй остается премьером.
Хотя эта информация и не является большой неожиданностью, поскольку руководство ДЮП было крайне обеспокоено тем, что обозначенный в соглашении с Брюсселем способ решения пограничной проблемы Ольстера грозит подрывом территориальной целостности Великобритании, но официальное подтверждение этой новости будет свидетельствовать о том, что тори лишились парламентского большинства, которое им обеспечивал политический союз с юнионистами.
Кампания по отстранению премьера от власти
После отставок нескольких членов кабинета министров, включая министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, однопартийцы Мэй, не согласные с ее позицией по Brexit, развернули активную кампанию по ее отстранению от власти. В знак протеста против проекта соглашения с Брюсселем по условиям Brexit сразу несколько членов Консервативной партии написали письма об утрате доверия премьеру. Среди них был и уже упомянутый Джейкоб
Политики направили письма об утрате доверия действующей главе правительства и лидеру партии в парламентский Комитет 1922. Этот комитет объединяет рядовых