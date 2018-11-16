Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд вынес окончательный приговор Еремеву по отцовству Мишулина
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
После приговора, лишивший жену кистей рук, сделал заявление
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
Туктамышева в нижнем белье и высший балл
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами
Владимир Путин "прозвенел" на весь мир
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
Фото Ратаковски в откровенном купальнике на пляже
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Лучший способ узнать, качественный пуховик или нет
Су-57 стал «невидимым»
Зачем Сахару хотят затопить
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
Почему россияне до сих пор живут в коммуналках
Фоторепортажи
15Парад Дня мертвых в Мексике
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
11:00 (мск), источник: РИА Новости

Абэ пообещал Путину не размещать американские базы на Курилах

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 14 ноября в Сингапуре передал ему, что если, согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года, Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы, сообщила газета «Асахи» со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. За полтора месяца до визита российского президента в Японию в 2016 году этот вопрос был якобы поднят на встрече секретарей советов безопасности России и Японии Николая Патрушева и Сётаро Яти.

Согласно информации, просочившейся тогда в японские СМИ, Сетаро Яти на вопрос Патрушева о возможности размещения баз ответил утвердительно. После этого переговорный процесс замедлился, а обозреватели заметили откровенный холодок между двумя лидерами на последовавшей за этим встрече в Лиме.

Новость
Япония решила договориться с Россией по Курилам

В то же время, газета ссылается на высокопоставленных чиновников в МИД Японии, которые считают, что базы не могут размещены без согласия Японии. При этом издание утверждает, что одновременно с переговорами с Россией Япония начинает переговорный процесс с США по этому вопросу.

Лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами.

В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой со стороны Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов — Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.

Читайте также:

Эксперты: переговоры по мирному договору между Россией и Японией
Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября© Ньюстюб
 Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон
Украину накрыли 'холодные бунты': это не катастрофа, а просто трагедия
Сборная России по футболу крупно проиграла команде Германии
Суд расторг брак между Степаненко и Петросяном
Ученые рассказали, в каком году жилось хуже всего
Названы главные причины плохой успеваемости детей в России
Роспотребнадзор оценил долю негодного хлеба на российском рынке
Сладкая жизнь. Стоит или нет отказываться от сахара
Спорт
Ари надолго запомнит свой первый матч за Россию Команда Черчесова уступила Германии в Лейпциге и потерпела первое поражение после чемпионата мира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Номер с автомобиля Цоя пустили с молотка Этот регистрационный знак был установлен на «Москвиче-2141», на котором музыкант Виктор Цой попал в смертельную автокатастрофу
Кино
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы» Исан Эльба назначена послом престижной кинопремии и будет помогать ведущим церемонии награждения
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Мужчина 7 лет не платил за ЖКХ, а потом отсудил у коммунальщиков свой долг
Дачная революция. Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Популярные темы на «Детях»
Родители поддержали учительницу, избившую ученика 500
По следам тем про алименты 362
Случай в процедурном. Ваше мнение. 161
Поборы в детском саду 151
Леди
Какие туфли носят жены президентов (фото и бренды) Высокие каблуки Мелании Трамп, Брижит Макрон и других жен президентов – всегда ли такая обувь уместна.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь