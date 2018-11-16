Абэ пообещал Путину не размещать американские базы на Курилах
ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости.
ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости.
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Согласно информации, просочившейся тогда в японские СМИ, Сетаро Яти на вопрос Патрушева о возможности размещения баз ответил утвердительно. После этого переговорный процесс замедлился, а обозреватели заметили откровенный холодок между двумя лидерами на последовавшей за этим встрече в Лиме.
В то же время, газета ссылается на высокопоставленных чиновников в МИД Японии, которые считают, что базы не могут размещены без согласия Японии. При этом издание утверждает, что одновременно с переговорами с Россией Япония начинает переговорный процесс с США по этому вопросу.
Лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной
В декларации говорится о том, что после заключения мирного договора Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан. Признание Синдзо Абэ необходимости решения вопроса на основе Совместной декларации стало большой уступкой со стороны Японии, которая на протяжении всего послевоенного времени настаивала на возвращении четырех островов — Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир как условии для заключения мирного договора.
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