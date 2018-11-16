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13:40 (мск), источник: Популярная механика

Северная Корея испытала неизвестное оружие

Как сообщили северокорейские СМИ, на испытаниях присутствовал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. О том, что именно испытывалось, информации значительно меньше. Если быть точным, ее нет совсем.

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Источник: Reuters

Как сообщают СМИ со ссылкой на северокорейское телевидение, местными военными было опробовано «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось долгое время и предназначается для «полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии». «Тестирование высокотехнологичного тактического оружия было успешным», — сообщило ТВ.

Никаких деталей устройства и характеристик нового оружия при этом сообщено не было. Известно, что на испытаниях присутствовал лично Ким Чен Ын. Подразумевается, что новое оружие будет держать потенциальных противников в страхе.

Скудость информации и невозможность ее проверки вынуждают сомневаться в том, что новое чудо-оружие вообще существует. Тем не менее, Госдепартамент США уже выразил надежду на то, что Ким Чен Ын будет придерживаться договоренностей, достигнутых во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в июне этого года. Там речь шла о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Трампа, это открыло бы перед Северной Кореей «блестящие перспективы». Однако в том, что северокорейский лидер намерен исполнять свои обещания есть серьезные сомнения.

Справка
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