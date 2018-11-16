Северная Корея испытала неизвестное оружие
Как сообщили северокорейские СМИ, на испытаниях присутствовал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. О том, что именно испытывалось, информации значительно меньше. Если быть точным, ее нет совсем.
Как сообщили северокорейские СМИ, на испытаниях присутствовал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. О том, что именно испытывалось, информации значительно меньше. Если быть точным, ее нет совсем.
Как сообщают СМИ со ссылкой на северокорейское телевидение, местными военными было опробовано «ультрасовременное» тактическое оружие, которое разрабатывалось долгое время и предназначается для «полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии». «Тестирование высокотехнологичного тактического оружия было успешным», — сообщило ТВ.
Скудость информации и невозможность ее проверки вынуждают сомневаться в том, что новое