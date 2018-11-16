Северная Корея испытала неизвестное оружие

Никаких деталей устройства и характеристик нового оружия при этом сообщено не было. Известно, что на испытаниях присутствовал лично Ким Чен Ын. Подразумевается, что новое оружие будет держать потенциальных противников в страхе.

Никаких деталей устройства и характеристик нового оружия при этом сообщено не было. Известно, что на испытаниях присутствовал лично Ким Чен Ын. Подразумевается, что новое оружие будет держать потенциальных противников в страхе.