Абэ подтвердил приверженность декларации 1956 года в вопросе Курил

Источник: AP 2018

«Между декларацией 1956 года и между политическим курсом нашей страны нет никаких противоречий», — приводит его слова японское издание «Никкэй».

«Мы последовательно отстаиваем позицию: решить вопрос “северных территорий” (так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — ИФ), а затем заключить мирный договор (с Россией — ИФ)», — уточнил премьер.

Новость Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией

Ранее после встречи с Абэ президент России Владимир Путин заявил, что японская сторона «готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы (островов — ИФ) на основе декларации 1956 года».

«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — отметил российский лидер.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.