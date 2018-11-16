Абэ подтвердил приверженность декларации 1956 года в вопросе Курил
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Власти Японии в отношении территориального спора с Россией придерживаются прежней позиции, основывающейся на
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Власти Японии в отношении территориального спора с Россией придерживаются прежней позиции, основывающейся на
«Между декларацией 1956 года и между политическим курсом нашей страны нет никаких противоречий», — приводит его слова японское издание «Никкэй».
«Мы последовательно отстаиваем позицию: решить вопрос “северных территорий” (так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — ИФ), а затем заключить мирный договор (с Россией — ИФ)», — уточнил премьер.
Ранее после встречи с Абэ президент России Владимир Путин заявил, что японская сторона «готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы (островов — ИФ) на основе декларации 1956 года».
«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что
В соответствии с
При этом Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.