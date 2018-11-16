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14:40 (мск), источник: Интерфакс

Абэ подтвердил приверженность декларации 1956 года в вопросе Курил

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Власти Японии в отношении территориального спора с Россией придерживаются прежней позиции, основывающейся на советско-японской декларации 1956 года, заявил на пресс-конференции в Дарвине премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Источник: AP 2018

«Между декларацией 1956 года и между политическим курсом нашей страны нет никаких противоречий», — приводит его слова японское издание «Никкэй».

«Мы последовательно отстаиваем позицию: решить вопрос “северных территорий” (так в Японии называют российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — ИФ), а затем заключить мирный договор (с Россией — ИФ)», — уточнил премьер.

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Синдзо Абэ пообещал заключить мирный договор с Россией

Ранее после встречи с Абэ президент России Владимир Путин заявил, что японская сторона «готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы (островов — ИФ) на основе декларации 1956 года».

«Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — отметил российский лидер.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

При этом Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

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