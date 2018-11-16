Путин призвал навести порядок в системе льготного обеспечения россиян лекарствами

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Существующая в России система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека, нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека. Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них», — сказал Путин на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

В рамках совещания глава государства отдельно остановился на проблеме доступности именно льготных лекарств. «Сегодня при амбулаторном лечении их получают 19% граждан страны — это хорошая цифра. Но что на практике мы имеем, с чем мы сталкиваемся: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ», — заявил Путин.

«Это означает, что если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание и на «тревожный фактор неравенства в финансировании льгот». «Так, в 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в семь раз. Я понимаю, проценты, ну в раз-два, но в семь раз — это слишком много», — заявил Путин.

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Президент отметил, что в разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. «Сейчас не буду называть эти субъекты Федерации. В одной области 554 наименования включены в этот список, в другой — 317, а в третьей — только 180. Это тоже никуда не годится <…> Я говорю о соседних регионах в центре страны», — продолжил глава государства.

Это значит, что льготники, проживающие в одном регионе, получают такие лекарства, а другие — рядом — не получают, отметил он.

«Почему? Людям же это не объяснить. Да и, собственно, объяснять не нужно. Нужно просто обеспечить нормальную работу», — отметил Путин.

«В результате льготники зачастую вынуждены оплачивать лекарства из своего кармана. То есть где-то это получают по льготным рецептам, а где-то просто платят. И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно», — добавил он.

Ситуация с поставщиками

Путин призвал пресечь негативную практику определения региональными властями в обход принципов конкуренции единственных поставщиков лекарственных препаратов, которые часто злоупотребляют монопольным положением на рынке, завышая цены на медикаменты.

«Еще одна важная тема — это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов», — заявил Путин.

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Он отметил, что такими привилегированными исполнителями чаще всего становятся местные унитарные предприятия.

«Да и Бог бы с ними, если бы они корректно работали. Но это, как правило, не так, уважаемые коллеги. Эти предприятия ориентируются, прежде всего, на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке — цены завышают просто. А других поставщиков нет, потому что назначаются единственные», — пояснил президент.

«Это приводит к завышению цены, а значит — к уменьшению количества лекарств и количества людей, которые их получают. К неэффективным расходам, в конечном итоге, бюджетных средств приводят, и люди страдают от этого. Мы уже принимали решения по этим вопросам, хотел бы услышать, что здесь сделано, причем не на словах, а по существу, на деле», — добавил Путин, обращаясь к участникам совещания.

Необходимые объемы

Путин также заявил о необходимости обеспечения граждан страны лекарствами в необходимом объеме.

«Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь», — заявил глава государства.

Путин отметил, что «в целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств». «Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препарата», — указал он.

Президент напомнил, что тема лекарственного обеспечения обсуждалась на отдельном совещании в июне, а на данный момент к дискуссии приглашены и руководители регионов. «Это важно, так как именно субъекты Федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан», — пояснил он.

Предложения правительства

Президент заявил о необходимости поднять на более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами в РФ, ждет от правительства соответствующих конкретных предложений.

«Необходимо поднять на новый, более высокий уровень всю систему обеспечения лекарственными средствами. Разумеется, жду от правительства конкретных и четких предложений и мер на этот счет», — сказал Путин.

В ходе совещания глава государства также упомянул о вопросах обеспечения лекарствами больных редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. «Со следующего года федеральный бюджет берет на себя обеспечение лекарствами по пяти таким заболеваниям. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 10 млрд рублей. Однако проблемы и здесь тоже остаются, и их немало», — уточнил Путин.

Он напомнил также, что к 2024 году во всех регионах должны заработать системы электронных рецептов.

Мнение экспертов

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают законодательно установить ответственность для федеральных и региональных чиновников за нарушения при обеспечении россиян льготными медикаментами.

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«На федеральном и региональном уровне нужно установить ответственность для должностных лиц за неисполнение своих обязанностей в вопросе льготного лекарственного обеспечения. Соответствующее дополнение нужно внести в федеральное законодательство», — заявил член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его словам, в ОНФ и фонд «Здоровье» продолжают поступать обращения граждан, которые не могут получить льготные препараты. «В октябре через форму оперативной связи “Сигнал на Фронт” в ОНФ поступили обращения от граждан, которые жаловались на отказы выдать льготные лекарства и медицинские изделия для лечения диабета, онкологии, астмы, сосудистой патологии. Только за одну неделю октября нами было получено 164 таких обращения», — уточнил Гаврилов.

Он заявил, что также необходимо вести регистр пациентов, которым назначаются дорогостоящие препараты, и более тщательно отслеживать остатки препаратов, закупаемых за счет бюджета. Кроме того, нужно разработать механизма перераспределения между регионами препаратов, «закупленных за бюджетные деньги, в том случае, если возникнут излишки в одном из субъектов РФ».

Гаврилов подчеркнул, что ОНФ и фонд «Здоровье» продолжат мониторинг в сфере обеспечения россиян льготными лекарствами.

Просроченные лекарства

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга выявила на складе Центральной фармацевтической базы просроченные лекарства на сумму около 300 млн рублей, которые предназначались для льготников, но так и не были пущены в реализацию.

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«На момент проверки в зоне карантина находились более 156 тыс. единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что проверка была инициирована после обращений граждан, которым положены льготные лекарства, однако врачи, по словам обратившихся, отказывались выписывать на них рецепты в связи с нехваткой лекарственных средств. Пациентам приходилось приобретать лекарства за свой счет.

«По состоянию на 7 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура города намерена дать оценку действиям комитета по здравоохранения города, который заключил контракт с фармацевтической базой на хранение лекарств и который является ответственным за обеспечение препаратами жителей города.

Развитие отрасли

Путин доволен развитием отечественных технологий, позволяющих производить современные лекарства для лечения самых серьезных болезней.

Глава государства приехал на фармацевтическое предприятие «Герофарм», где познакомился с организацией работы до совещания по проблемам обеспечения лекарствами. Путин признался, что порадовался увиденному. «Меня очень порадовало, что те, кто организовал это предприятие, сделали с нуля. Просто, честно говоря, впечатляет, что смогли и специалистов найти, сделать первые шаги и довести до промышленного производства, причем, самого высокого класса, заняли самое серьезное положение на рынке», — сказал он. Президент похвалил и планы предприятия по расширение производства, и поставкам продукции за рубеж.

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Он отметил, что посещение данного предприятия, выпускающего инсулин, связано со Всемирным днем борьбы с диабетом, который приходится на 15 ноября. Глава государства констатировал, что в России диабетом страдают около 4,5 млн человек. «Планируется, что завод будет производить инсулиновые препараты в объемах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах», — заявил Путин, уточнив, что данные производители уже занимают 30% на рынке.

«Повышение качества и продолжительности жизни граждан — это одна из ключевых целей развития страны, именно вокруг этих задач, вокруг человека все должно крутиться, все строиться, в том числе, наши национальные проекты», — подчеркнул Путин. «Со многими недугами, даже самыми опасными, сейчас можно успешно бороться, прежде всего благодаря новым передовым технологиям и новым поколениям лекарств, а наука и биотехнология действительно очень быстро развиваются», — указал он.

Президент отметил, что передовые технологии позволяют увеличить на десятки процентов случаи спасения больных, страдающих тяжелыми заболеваниями. «Если действовать целенаправленно, прилагая к этому определенные усилия, не только финансовые, то все получается», — уверен глава государства. Для примера он привел показатели развития отечественной фармацевтической промышленности: «За последние шесть лет зарегистрировано почти три тысячи отечественных лекарственных препаратов, полностью отвечающих критериям качества и безопасности.

Система мониторинга

Запуск специальной информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты, заявил Путин.

Государства обратил особое внимание на проблему доступности льготных лекарств. Он подчеркнул, что в регионах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

«На федеральном уровне мы несколько лет занимались предметно этими проблемами, создана специальная информационно-аналитическая система мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд <…> Она призвана обеспечить, прежде всего, прозрачность закупок за счет бюджетных средств, но основная-то цель — не допускать завышения цен. С ее внедрением появится возможность блокировать любые попытки завышения цены», — заявил Путин.