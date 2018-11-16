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18:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg подсчитал потери экономики России от санкций

Эксперты Bloomberg подсчитали, что сейчас российская экономика на 6% меньше из-за введенных с 2014 году санкций США и Евросоюза и «других факторов, таких как структурные изменения в экономике и замедление темпов развития экономики в мире в целом».

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Источник: РИА "Новости"

Эксперты признают, что подсчитать, насколько именно на замедление роста повлияли санкции, достаточно сложно. Они построили экономическую модель, которая показала, что рост экономики мог замедлиться также из-за падения мировых цен на нефть со второй половины 2014 года, политики Банка России таргетирования инфляции и распродажи активов на развивающихся рынках.

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По оценке Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%. Ее объясняют в первую очередь структурными ограничениями экономики.

Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику России. Оно помешает ускорить темпы роста свыше 3% к 2021 году. По мнению аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, Россия сможет достигнуть этого показателя через четыре года, если не произойдет резкого повышения производительности труда.

Вместе с тем эксперты отмечают, что санкции не стали шоком для российской экономики, так как власти страны проводят политику накопления резервов для ее стабилизации.

Ранее эксперты рейтингового агентства S&P заявили, что, по их мнению, расширение санкций в отношении России будет точечным (направленным против отдельных физических лиц, компаний и банков) и не окажет существенного влияния на макроэкономическую ситуацию.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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