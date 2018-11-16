Bloomberg подсчитал потери экономики России от санкций
Эксперты Bloomberg подсчитали, что сейчас российская экономика на 6% меньше
Эксперты Bloomberg подсчитали, что сейчас российская экономика на 6% меньше
Эксперты признают, что подсчитать, насколько именно на замедление роста повлияли санкции, достаточно сложно. Они построили экономическую модель, которая показала, что рост экономики мог замедлиться также
По оценке Bloomberg, разница между фактическим и потенциальным (без санкций) темпом роста российской экономики достигает 10%. Ее объясняют в первую очередь структурными ограничениями экономики.
Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе санкции продолжат оказывать неблагоприятное влияние на экономику России. Оно помешает ускорить темпы роста свыше 3% к 2021 году. По мнению аналитика Bloomberg Economics Скотта Джонсона, Россия сможет достигнуть этого показателя через четыре года, если не произойдет резкого повышения производительности труда.
Ранее эксперты рейтингового агентства S&P заявили, что, по их мнению, расширение санкций в отношении России будет точечным (направленным против отдельных физических лиц, компаний и банков) и не окажет существенного влияния на макроэкономическую ситуацию.