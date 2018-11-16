Путин побывал в петербургской аптеке

Источник: РИА Новости

Путин в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова зашел в аптеку на Железнодорожной улице. «Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу. Глава государства попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты первой необходимости.

Заведующая Ольга Новикова сообщила, что ведется постоянный мониторинг наличия препаратов из перечня жизненно важных и необходимых лекарств, поэтому они постоянно присутствуют на прилавке. Новикова также рассказала, что аптека позиционирует себя как одна из самых дешевых по Петербургу и поэтому пользуется популярностью у местных жителей.

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Президент спросил ее, на что бы она рекомендовала обратить внимание исполняющему обязанности губернатора Беглову. Заведующая посетовала, что торговой точке не разрешено иметь большой крест на вывеске, чтобы не портился исторический облик района. По мнению Новиковой, отсутствие этого знака затрудняет поиск аптеки для потенциальных покупателей. «А мы здесь остановились, потому что увидели вывеску», — улыбнулся Путин. Беглов пообещал: «Разберусь, исправим».