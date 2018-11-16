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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин побывал в петербургской аптеке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который провел совещание по проблемам лекарственного обеспечения, заехал в аптеку в Пушкине. Глава государства объяснил, что хотел удостовериться в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в свободной продаже.

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Источник: РИА Новости

Путин в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова зашел в аптеку на Железнодорожной улице. «Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу. Глава государства попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты первой необходимости.

Заведующая Ольга Новикова сообщила, что ведется постоянный мониторинг наличия препаратов из перечня жизненно важных и необходимых лекарств, поэтому они постоянно присутствуют на прилавке. Новикова также рассказала, что аптека позиционирует себя как одна из самых дешевых по Петербургу и поэтому пользуется популярностью у местных жителей.

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Президент спросил ее, на что бы она рекомендовала обратить внимание исполняющему обязанности губернатора Беглову. Заведующая посетовала, что торговой точке не разрешено иметь большой крест на вывеске, чтобы не портился исторический облик района. По мнению Новиковой, отсутствие этого знака затрудняет поиск аптеки для потенциальных покупателей. «А мы здесь остановились, потому что увидели вывеску», — улыбнулся Путин. Беглов пообещал: «Разберусь, исправим».

У выхода из аптеки президента встретила группа местных жителей, внимание которых привлек остановившийся кортеж главы государства. «Мы думали, вы приболели», — пошутил молодой человек, обращаясь к Путину. «Нет, слава Богу!» — рассмеялся президент, пожелав здоровья всем собравшимся. Он поинтересовался у них, устраивает ли людей ассортимент лекарств и их цены. Местные жители заверили, что аптека хорошая.

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