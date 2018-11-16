The Insider сообщил о способе оформления британских виз Петрову и Боширову

Собеседник журналистов рассказал, что спецслужба обратилась к нему с просьбой передать документы на визу в консульство, минуя проверку визового центра. Издание уточняет, что «уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Великобритании». Он также рассказал о подозрительном файле, который обнаружил на сервере визового центра, который содержал персональные данные порядка 1,5 тыс. человек, которые подавали заявления на британскую визу с апреля 2014 года по май 2016, однако отказались от ее получения.
4 марта текущего года осужденный в России за государственную измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были доставлены в больницу Солсбери в тяжелом состоянии. Британские специалисты впоследствии заявили, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Лондон считает Россию причастной к покушению на Скрипалей. В Москве все обвинения отвергают.
В сентябре британская прокуратура назвала имена подозреваемых в покушении. Ими оказались якобы сотрудники ГРУ (прежнее наименование Главного управления Генерального штаба ВС РФ. — RNS) Руслан Боширов и Александр Петров. Лондон утверждает, что имена являются псевдонимами. 13 сентября Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян и отвергли все обвинения.