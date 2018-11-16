Непубличные нюансы. Отдаст ли Россия Курильские острова?
В Кремле не смогли объяснить заявление Синдзо Абэ не размещать военные базы США на островах Хабомаи и Шикотан.
В Кремле не смогли объяснить заявление Синдзо Абэ не размещать военные базы США на островах Хабомаи и Шикотан.
«Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными. Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора», — прокомментировал очень болезненно воспринятое россиянами заявление Синдзо Абэ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что лидеры двух стран на недавней встрече в Сингапуре 14 ноября договорились ускорить переговорный процесс на основе
«В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая так и называется: “Декларация 1956 года”. О чем там говорится? Там говорится о том, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать два острова, два южных острова Японии. Не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся, не говорится, на каком основании это будет сделано. Но зафиксирована готовность Советского Союза эти два острова передать», — заявил президент России.
По его словам, после этого состоялась ратификация и Верховным Советом СССР, и парламентом Японии, но затем та отказалась от выполнения этих договоренностей.
Японцы пытаются оспорить территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны: Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Только в случае их передачи японские власти были согласны подписать с Россией мирный договор, который на протяжении последних лет является главной темой отношений двух стран.
Подписать мирный договор Кремль был намерен еще в 2016 году. Тогда в Японию с официальным визитом летала сначала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а затем и сам Владимир Путин. Москва надеялась, что убедит японцев совместно осваивать острова, но при этом сохранит за ними свой суверенитет.
«Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России. Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем», — заявляла тогда Матвиенко японским СМИ, исключая ограничение «российского суверенитета над Курильскими островами».
По мнению экспертов, позиция российской власти с тех пор не изменилась, а заявления японцев — это не более чем торг и выдавание желаемого за действительное.
«Обещание японской стороны не размещать военные базы не может являться основанием для того, чтобы передать Курильские острова Японии», — заявил Daily Storm зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Думаю, что переговоры по условию заключения мирного договора идут, и у каждой стороны есть свои переговорные позиции. То, что написали японские СМИ, это желание японской стороны. Но мы четко понимаем: договор между США и Японией носит такой довлеющий характер, что ни один
«Для нас очевидно, что вариант передачи островов под юрисдикцию Японии исключен. Думаю, что нам нужно придерживаться соглашений, которые были заключены в 1956 году и были ратифицированы парламентами обеих стран, так это основа российской позиции и другой быть не может», — заявил Морозов, при этом допускающий, что Россия и Япония могут совместно осваивать острова в интересах друг друга.
Политолог Сергей Марков допускает, что передача островов состоится, но это будет ошибкой.
«Они могут быть переданы, но это будет политической ошибкой, так как японцы не сняли бы свои территориальные претензии. Если сейчас создать прецедент и передать хотя бы два острова, то на этом японцы не ограничатся и будут требовать все», — считает эксперт, называющий сложившуюся ситуацию политической игрой.