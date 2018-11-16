Непубличные нюансы. Отдаст ли Россия Курильские острова?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ через издание Asahi Shimbun сегодня заявил, что в случае возможной передачи Стране восходящего солнца части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут. Несколько часами позже на пресс-конференции японский лидер сообщил, что Токио будет стремиться решить вопрос государственной принадлежности всех южных островов Курильского архипелага. В Кремле объяснить слова Абэ не смогли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на недавних переговорах Путин и Абэ обсуждали мирный договор между странами один на один, а нюансы он не хотел бы делать публичными.

«Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными. Могу подтвердить, что тема союзнических обязательств Японии является важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора», — прокомментировал очень болезненно воспринятое россиянами заявление Синдзо Абэ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что лидеры двух стран на недавней встрече в Сингапуре 14 ноября договорились ускорить переговорный процесс на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года, предполагающей возможность передачи Токио нескольких островов Курильской гряды на определенных условиях. На встрече Синдзо Абэ выразил надежду, что Россия и Япония решат территориальный спор и заключат мирный договор. А Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что переговоры об островах начались на основе декларации 1956 года.

«В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая так и называется: “Декларация 1956 года”. О чем там говорится? Там говорится о том, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать два острова, два южных острова Японии. Не говорится, на каком основании передать, не говорится, под чьим суверенитетом эти острова останутся, не говорится, на каком основании это будет сделано. Но зафиксирована готовность Советского Союза эти два острова передать», — заявил президент России.

По его словам, после этого состоялась ратификация и Верховным Советом СССР, и парламентом Японии, но затем та отказалась от выполнения этих договоренностей.

«Вчера действительно в ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы на основе декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьезной проработки, имеется в виду, что в самой декларации, как вы слышали, я только что об этом сказал, далеко не все ясно», — сообщил Владимир Путин, считающий, что будущие договоренности требуют серьезной проработки.

Японцы пытаются оспорить территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны: Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Только в случае их передачи японские власти были согласны подписать с Россией мирный договор, который на протяжении последних лет является главной темой отношений двух стран.

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Подписать мирный договор Кремль был намерен еще в 2016 году. Тогда в Японию с официальным визитом летала сначала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а затем и сам Владимир Путин. Москва надеялась, что убедит японцев совместно осваивать острова, но при этом сохранит за ними свой суверенитет.

«Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России. Они отошли к нам по итогам Второй мировой войны, что зафиксировано в международных документах. И потому суверенитет России над ними не подлежит сомнению. Как заметил глава российского государства Владимир Путин, мы территориями не торгуем», — заявляла тогда Матвиенко японским СМИ, исключая ограничение «российского суверенитета над Курильскими островами».

По ее словам, еще одно из условий компромисса в отношениях Японии и России — укрепление межгосударственного доверия, развитие всестороннего сотрудничества, в том числе отмена санкций к России.

По мнению экспертов, позиция российской власти с тех пор не изменилась, а заявления японцев — это не более чем торг и выдавание желаемого за действительное.

«Обещание японской стороны не размещать военные базы не может являться основанием для того, чтобы передать Курильские острова Японии», — заявил Daily Storm зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Думаю, что переговоры по условию заключения мирного договора идут, и у каждой стороны есть свои переговорные позиции. То, что написали японские СМИ, это желание японской стороны. Но мы четко понимаем: договор между США и Японией носит такой довлеющий характер, что ни один премьер-министр Японии не сможет устоять перед военными планами США», — рассуждает сенатор международник Игорь Морозов.

По его словам, если допустить, что Россия отдает острова Японии, то моментально на этой территории появятся военные базы США и системы ПРО.

«Для нас очевидно, что вариант передачи островов под юрисдикцию Японии исключен. Думаю, что нам нужно придерживаться соглашений, которые были заключены в 1956 году и были ратифицированы парламентами обеих стран, так это основа российской позиции и другой быть не может», — заявил Морозов, при этом допускающий, что Россия и Япония могут совместно осваивать острова в интересах друг друга.

Политолог Сергей Марков допускает, что передача островов состоится, но это будет ошибкой.