Российского посла вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с GPS
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в финский МИД
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в финский МИД
Встреча в финском МИД пройдет в понедельник, отмечают СМИ.
Ранее в МИД Финляндии сообщали, что ведут переговоры с Россией по дипломатическим каналам относительно вопроса о сбоях в работе GPS во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture.
В финском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают «заслуживающими доверия» предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS.
Ранее на этой неделе минобороны Норвегии заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. В министерстве отметили, что «помехи (в работе GPS — ИФ) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове».
Председатель парламентской комиссии по международным делам Матти Ванханен сообщил в пятницу СМИ, что «Финляндии удалось донести до России свое послание, которое гласит, что военные учения не должны угрожать безопасности гражданских лиц».
Финляндия ранее также заявляла, что нарушения в работе GPS отмечались не только на территории Норвегии, но и в Финляндии.
По данным центра авианавигации Финляндии, работа GPS была нарушена во время учений в конце
12 ноября в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о якобы имевшем место вмешательстве РФ в работу спутниковых навигационных систем GPS во время учений Trident Juncture.