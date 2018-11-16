Российского посла вызвали в МИД Финляндии из-за инцидента с GPS

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Встреча в финском МИД пройдет в понедельник, отмечают СМИ.

Ранее в МИД Финляндии сообщали, что ведут переговоры с Россией по дипломатическим каналам относительно вопроса о сбоях в работе GPS во время учений Североатлантического альянса Trident Juncture.

В финском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают «заслуживающими доверия» предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS.

Ранее на этой неделе минобороны Норвегии заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. В министерстве отметили, что «помехи (в работе GPS — ИФ) зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове».

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщал, что в стране будет проведено расследование о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии.

Председатель парламентской комиссии по международным делам Матти Ванханен сообщил в пятницу СМИ, что «Финляндии удалось донести до России свое послание, которое гласит, что военные учения не должны угрожать безопасности гражданских лиц».

Финляндия ранее также заявляла, что нарушения в работе GPS отмечались не только на территории Норвегии, но и в Финляндии.

По данным центра авианавигации Финляндии, работа GPS была нарушена во время учений в конце октября-начале ноября в Лапландии от Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы.