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14:57 (мск), источник: m24.ru

Меркель признала ошибки миграционной политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала ошибку миграционной политики, сообщает издание Deutsche Welle. Соответствующее заявление она сделала в ходе встречи с жителями города Хемниц, где в августе был убит местный житель.

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Источник: AP 2018

По данным СМИ, канцлер заявила, что ошибки заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь, а в том, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными». Это бы, по ее словам, позволило бы сократить приток беженцев.

В Хемнице в конце августа от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По информации следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. Еще два человека получили ранения. Помимо этого, во время беспорядков пострадал один гражданин России.

После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов вышли около 800 человек.

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