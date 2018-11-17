Меркель признала ошибки миграционной политики

Источник: AP 2018

По данным СМИ, канцлер заявила, что ошибки заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь, а в том, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными». Это бы, по ее словам, позволило бы сократить приток беженцев.

В Хемнице в конце августа от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По информации следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. Еще два человека получили ранения. Помимо этого, во время беспорядков пострадал один гражданин России.