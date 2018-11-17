Во Франции назвали условия участия России в саммите G7

Источник: AP 2018

Президентство в G7 переходит к Франции с 1 января 2019 года. Саммит «Большой семерки» состоится в конце августа во французском Биаррице.

«Россия никогда не была исключена из G8. Участие России было лишь приостановлено при урегулировании ряда вопросов, которые имеют совершенно конкретные формулировки… Участие России (в саммите G7 — ред.) приветствуется при условии, что будут урегулированы эти определенные вопросы в сроки, которые обсуждались», — сказал Тебо.

«Я думаю, что президент республики четко высказался, когда он был в России, а также недавно, когда ему был задан вопрос: Франция будет рада видеть Россию в августе в Биаррице, поскольку она естественный член этого сообщества, при условии, что будут выполнены условия, которые были поставлены в момент приостановления ее членства», — добавил он.

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Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы возвращения России в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений. При этом Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.