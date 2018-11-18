ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского

Источник: AP 2018

«Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали», — рассказал представитель главы Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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Папа Римский призвал всех католиков Европы помочь пострадавшим украинцам. Акцию по сбору средств назвали «Папа для Украины». Прихожанам удалось собрать 11 миллионов евро, еще 5 миллионов понтифик добавил из своих личных фондов. 6 миллионов евро потратили на проведение тепла в жилые дома, 8 миллионов — на закупку медицинских, гигиенических и продовольственных товаров, еще миллион — на психосоциальную поддержку для детей и взрослых.

Организаторы акции отметили, что финансовую поддержку получили жители только той части Донбасса, которая находится под контролем Украины. Благотворители столкнулись с трудностями в распространении помощи на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Католикам удалось договориться с Красным крестом, который от их имени обеспечивает ДНР и ЛНР продуктами и медикаментами.