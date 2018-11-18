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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского

Папа Римский Франциск пожертвовал жителям украинской части Донбасса более 15 миллионов евро. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Источник: AP 2018

«Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали», — рассказал представитель главы Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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Папа Римский призвал всех католиков Европы помочь пострадавшим украинцам. Акцию по сбору средств назвали «Папа для Украины». Прихожанам удалось собрать 11 миллионов евро, еще 5 миллионов понтифик добавил из своих личных фондов. 6 миллионов евро потратили на проведение тепла в жилые дома, 8 миллионов — на закупку медицинских, гигиенических и продовольственных товаров, еще миллион — на психосоциальную поддержку для детей и взрослых.

Организаторы акции отметили, что финансовую поддержку получили жители только той части Донбасса, которая находится под контролем Украины. Благотворители столкнулись с трудностями в распространении помощи на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Католикам удалось договориться с Красным крестом, который от их имени обеспечивает ДНР и ЛНР продуктами и медикаментами.

В 2016 году Папа Римский уже пожертвовал украинцам шесть миллионов евро. Деньги предназначались двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска вне зависимости от религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности.

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