У делегатов саммита АТЭС возникли трудности с принятием итоговой декларации
Дипломаты пока не могут достичь консенсуса в рамках согласования совместного коммюнике.
Дипломаты пока не могут достичь консенсуса в рамках согласования совместного коммюнике.
Саммит
Отмечается, что дипломаты на протяжении нескольких часов вели обсуждение содержания текста совместного коммюнике, но так и не пришли к
«Некоторые из них в частных беседах высказывали предположение, что в конечном итоге совместного заявления может и не быть», — сообщает Agence
Напомним, в этот раз от России на саммите АТЭС присутствует
Ранее он уже успел сделать несколько заявлений относительно экономической ситуации в мире, темпы оживления которой после кризиса 2008 года, по его мнению, идут слишком медленно и нестабильно.