У делегатов саммита АТЭС возникли трудности с принятием итоговой декларации

Источник: AFP 2018

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее может быть завершен без подписания итоговой декларации, поскольку делегации неспособны прийти к единому решению.

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Отмечается, что дипломаты на протяжении нескольких часов вели обсуждение содержания текста совместного коммюнике, но так и не пришли к какому-либо консенсусу.

«Некоторые из них в частных беседах высказывали предположение, что в конечном итоге совместного заявления может и не быть», — сообщает Agence France-Presse.

Напомним, в этот раз от России на саммите АТЭС присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев.