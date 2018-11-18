По итогам саммита АТЭС выпустят письменное заявление

Источник: AFP 2018

«Позже сегодня мы выпустим заявление», — цитирует его «РИА Новости».

Итоговая декларация была принята за вычетом спорных пунктов, по ним выступил с заявлением председатель встречи. «Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики. По ним — заявление председателя», — сказал источник агентства.

Ранее AFP и Reuters сообщили, что итоговую декларацию саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее не смогли принять из-за разногласий делегатов. Китайский чиновник сообщил Reuters, что ее не приняли из-за торговой войны Китая и США.

По данным AFP, в течение нескольких часов после завершения последнего мероприятия 26-го саммита АТЭС «дипломаты пытались достичь консенсуса, чтобы согласовать совместное коммюнике», «однако некоторые из них в частных беседах высказывали предположение, что в конечном итоге совместного заявления может и не быть».