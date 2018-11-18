По итогам саммита АТЭС выпустят письменное заявление
По итогам саммита
По итогам саммита
«Позже сегодня мы выпустим заявление», — цитирует его «РИА Новости».
Итоговая декларация была принята за вычетом спорных пунктов, по ним выступил с заявлением председатель встречи. «Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики. По ним — заявление председателя», — сказал источник агентства.
Ранее AFP и Reuters сообщили, что итоговую декларацию саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее не смогли принять
По данным AFP, в течение нескольких часов после завершения последнего мероприятия 26-го саммита АТЭС «дипломаты пытались достичь консенсуса, чтобы согласовать совместное коммюнике», «однако некоторые из них в частных беседах высказывали предположение, что в конечном итоге совместного заявления может и не быть».
Саммит АТЭС проходил в Папуа — Новой Гвинее