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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

По итогам саммита АТЭС выпустят письменное заявление

По итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее будет выпущено письменное заявление, заявил на пресс-конференции председательствующий на встрече премьер принимающей стороны Питер О’Нил.

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Источник: AFP 2018

«Позже сегодня мы выпустим заявление», — цитирует его «РИА Новости».

Итоговая декларация была принята за вычетом спорных пунктов, по ним выступил с заявлением председатель встречи. «Приняли декларацию за минусом спорных пунктов — Богорские цели, ВТО, торговые практики. По ним — заявление председателя», — сказал источник агентства.

Ранее AFP и Reuters сообщили, что итоговую декларацию саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее не смогли принять из-за разногласий делегатов. Китайский чиновник сообщил Reuters, что ее не приняли из-за торговой войны Китая и США.

По данным AFP, в течение нескольких часов после завершения последнего мероприятия 26-го саммита АТЭС «дипломаты пытались достичь консенсуса, чтобы согласовать совместное коммюнике», «однако некоторые из них в частных беседах высказывали предположение, что в конечном итоге совместного заявления может и не быть».

Саммит АТЭС проходил в Папуа — Новой Гвинее 15−17 ноября. Россию на нем представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Каждый предыдущий саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершала декларация лидеров.

На саммите АТЭС Дмитрий Медведев встретился с Майклом Пенсом
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09:57 (мск)© Ньюстюб
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