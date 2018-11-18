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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Коммунист Андрей Ищенко, который на сентябрьских выборах губернатора Приморья прошел во второй тур, подал в избирком документы и собранные подписи для регистрации кандидатом на новые выборы, сообщил РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии.

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Источник: РИА Новости

«Ищенко сдал документы в установленные законом сроки», — сказал РИА Новости представитель краевой избирательной комиссии.

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Ранее документы на регистрацию подали самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией «За женщин России», Игорь Степаненко от «Патриотов России», Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии «Зеленые».

Для участия в выборах кандидаты от партий должны собрать не менее 141 подписи депутатов и глав из 26 городов и районов края для преодоления «муниципального фильтра». Самовыдвиженцы к этим подписям должны собрать еще чуть более 7 тысяч подписей избирателей.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

На пост главы региона пока выдвинулось 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев. Один самовыдвиженец — Вячеслав Гнездилов — в понедельник снял свою кандидатуру с выборов. Выдвижение завершится 18 ноября.

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