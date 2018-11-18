Песков исключил автоматическую передачу Курил Японии

Источник: РИА "Новости"

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее», — сказал он в эфире программы «Москва. Россия. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК).

«Это не так. И так быть не может», — подчеркнул в связи с этим Песков.

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он полагает, что в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что переговоры по мирному договору с Токио будут вестись с учетом союзнических обязательств Японии, кроме того, не может не учитываться и поддержка этой страной санкций США против России.

«Это важная тема. Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день», — сказал Песков.

«Здесь надо справедливости ради вспомнить, что всё-таки, несмотря на все сложности темы мирного договора с Японией, этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем», — сказал пресс-секретарь президента.

Владимир Путин провел встречу с Синдзо Абэ в ходе своего визита в Сингапур. Как рассказал российский лидер 15 ноября, Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. «Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась», — констатировал Путин.

Впоследствии японская Asahi Shimbun сообщила, что Абэ в ходе переговоров с президентом РФ пообещал в случае передачи российской стороной части Курильских островов там не будут размещены военные базы США.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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