Песков исключил автоматическую передачу Курил Японии
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU —
«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже
«Это не так. И так быть не может», — подчеркнул в связи с этим Песков.
Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике
Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу
каких-тотерриторий? Абсолютно нет.
Он полагает, что в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не должен противоречить интересам России и Японии.
«Это важная тема. Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день», — сказал Песков.
«Здесь надо справедливости ради вспомнить, что
Владимир Путин провел встречу с Синдзо Абэ в ходе своего визита в Сингапур. Как рассказал российский лидер 15 ноября, Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года, но также напомнил, что в самой декларации далеко не все ясно. «Тем более, что
Впоследствии японская Asahi Shimbun сообщила, что Абэ в ходе переговоров с президентом РФ пообещал в случае передачи российской стороной части Курильских островов там не будут размещены военные базы США.
Территориальные претензии Японии
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий
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