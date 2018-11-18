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17:13 (мск), источник: ТАСС

Times: британские военные разрабатывают чрезвычайный план на случай Brexit без сделки

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Британские специалисты по военному планированию готовятся к принятию чрезвычайных мер в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения по Brexit. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британской армии.

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По данным издания, около 20 офицеров, которые обычно контролируют ход операции Temperer, в рамках которой военнослужащие оказывают помощь полиции в случае террористических актов, получили приказ ускорить подготовку к возможному сценарию Brexit без сделки. Группа сосредоточит внимание на том, каким образом военные могли бы помочь полиции поддерживать общественный порядок, как больницы будут снабжаться медикаментами и как не допустить транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паромная переправа, соединяющая Великобританию с континентом.

В общей сложности 10 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки могут быть задействованы при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с Brexit, включая 1,2 тыс. личного состава, который будет находиться на круглосуточном дежурстве, отмечает The Sunday Times.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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