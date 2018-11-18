Times: британские военные разрабатывают чрезвычайный план на случай Brexit без сделки

По данным издания, около 20 офицеров, которые обычно контролируют ход операции Temperer, в рамках которой военнослужащие оказывают помощь полиции в случае террористических актов, получили приказ ускорить подготовку к возможному сценарию Brexit без сделки. Группа сосредоточит внимание на том, каким образом военные могли бы помочь полиции поддерживать общественный порядок, как больницы будут снабжаться медикаментами и как не допустить транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паромная переправа, соединяющая Великобританию с континентом.

В общей сложности 10 тыс. военнослужащих в кратчайшие сроки могут быть задействованы при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с Brexit, включая 1,2 тыс. личного состава, который будет находиться на круглосуточном дежурстве, отмечает The Sunday Times.