Макрон заявил об угрозе Европе со стороны крупных держав

«Европа и входящий в нее франко-германский тандем обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, и поэтому должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене», — сказал Макрон.