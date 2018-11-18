Макрон заявил об угрозе Европе со стороны крупных держав
ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Некоторые крупные державы представляют угрозу для Евросоюза и
ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Некоторые крупные державы представляют угрозу для Евросоюза и
«Европа и входящий в нее
Он подчеркнул, что «слишком много держав стремятся сегодня вытеснить нас из игры, вмешиваясь в наши общественные дебаты, наши открытые демократии, сея раздор».
«В этом мире, на который нам надлежит смело и открыто смотреть, наша подлинная сила заключается в нашем единстве. Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия», — добавил президент.