В Бельгии появится женский спецназ
В Бельгии к началу 2020 года появится подразделение сил специального назначения, в состав которого войдут только женщины, сообщает RTBF.
В Бельгии к началу 2020 года появится подразделение сил специального назначения, в состав которого войдут только женщины, сообщает RTBF.
Уточняется, что доля женщин в бельгийской армии составляет 7,8%. Женщины в основном присутствуют в составе сухопутных войск (863 человека) и
В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны лишь в период мобилизации.