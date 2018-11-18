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18:43 (мск), источник: Газета.Ру

В Бельгии появится женский спецназ

В Бельгии к началу 2020 года появится подразделение сил специального назначения, в состав которого войдут только женщины, сообщает RTBF.

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Источник: AP 2018

Уточняется, что доля женщин в бельгийской армии составляет 7,8%. Женщины в основном присутствуют в составе сухопутных войск (863 человека) и военно-воздушных сил (601 человек).

В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны лишь в период мобилизации.

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